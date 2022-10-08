Rolex限量版iPhone開箱？24K金打造真土豪風範 比戴勞力士更氣派
/ 2022.10.08
開箱片透露的資訊其實不多，但看起來是出自一間豪華手機改裝品牌Royal Gold。影片中手機的外盒做的和勞力士手錶的綠盒有幾分像，打開來之後更是讓人看得目不轉睛，因為裡面躺著一支iPhone手機完全和我們平常的印象不同，除了三顆鏡頭還是高掛在手機背面的左上角之外⋯⋯
從手機盒上蓋內側的文字與圖案可以看到Royal Gold的品牌標誌，以及手機殼是用昂貴的24K金材質製成等資訊，客製化的iPhone 13邊框散發迷人的金色光澤，至於背蓋板的部分更是這支改裝iPhone的精華——Royal Gold採用質感看起來很好的墨綠色皮革包覆背蓋板的上下範圍，中間則是勾勒出一個類似箭頭型的區塊，並在中央放上金質勞力士皇冠Logo，這部分的底色也是綠色，不過因為材質不是皮革，所以看起來清澈明亮許多。
Royal Gold在背蓋板的下方額外鑲上了一小塊金質的勞力士銘牌，此外注意到三顆鏡頭的邊緣也套上了K金底蓋，當真是一支既奢華又充滿鮮明勞力士風格的iPhone手機，這帶出門可能會比主人手上戴的勞力士手錶更引人注目。
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然而影片交代的資訊實在太有限，所以像是客製這樣一款iPhone手機到底要花多少錢我們不得而知，而且這樣的商品料想也不適合敲鑼打鼓到處廣告，畢竟雖然它的勞力士標誌與整體設計都唯妙唯肖，但按照勞力士平常的作風應該不可能授權給改裝廠使用，所以在網路上也找不到這款客製化手機的販售資訊，應該就是某位大戶自己找上Royal Gold幫他設計的專屬產品，雖說這種商品可能存有侵權疑慮，但看到它做得如此精緻，每個喜歡勞力士手錶的人或許都滿羨慕手機主人的，這絕對是個能向人證明自己有多愛勞力士的特別收藏。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：開箱超稀奇「勞力士iPhone手機」】