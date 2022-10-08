Rolex限量版iPhone開箱？24K金打造真土豪風範　比戴勞力士更氣派

愛手錶愛到一個極致有時就是會想做出一些瘋狂的事⋯⋯最近網路上流傳一個開箱影片讓許多錶迷看傻了眼，原來是有人客製了一款iPhone手機（看起來是iPhone 13而非最新的iPhone 14），你可能會覺得客製手機無非就是想要讓手機看起來與眾不同又有自己的專屬感；大體來說這個方向是沒錯的，但是這部開箱影片的主人推測或許是個勞力士狂粉，因為他想要的客製iPhone並不是要加上個人簽名或對自己有意義的圖案之類，而是要把自己的手機結合濃濃的勞力士味！

開箱片透露的資訊其實不多，但看起來是出自一間豪華手機改裝品牌Royal Gold。影片中手機的外盒做的和勞力士手錶的綠盒有幾分像，打開來之後更是讓人看得目不轉睛，因為裡面躺著一支iPhone手機完全和我們平常的印象不同，除了三顆鏡頭還是高掛在手機背面的左上角之外⋯⋯

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從手機盒上蓋內側的文字與圖案可以看到Royal Gold的品牌標誌，以及手機殼是用昂貴的24K金材質製成等資訊，客製化的iPhone 13邊框散發迷人的金色光澤，至於背蓋板的部分更是這支改裝iPhone的精華——Royal Gold採用質感看起來很好的墨綠色皮革包覆背蓋板的上下範圍，中間則是勾勒出一個類似箭頭型的區塊，並在中央放上金質勞力士皇冠Logo，這部分的底色也是綠色，不過因為材質不是皮革，所以看起來清澈明亮許多。

Royal Gold在背蓋板的下方額外鑲上了一小塊金質的勞力士銘牌，此外注意到三顆鏡頭的邊緣也套上了K金底蓋，當真是一支既奢華又充滿鮮明勞力士風格的iPhone手機，這帶出門可能會比主人手上戴的勞力士手錶更引人注目。

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然而影片交代的資訊實在太有限，所以像是客製這樣一款iPhone手機到底要花多少錢我們不得而知，而且這樣的商品料想也不適合敲鑼打鼓到處廣告，畢竟雖然它的勞力士標誌與整體設計都唯妙唯肖，但按照勞力士平常的作風應該不可能授權給改裝廠使用，所以在網路上也找不到這款客製化手機的販售資訊，應該就是某位大戶自己找上Royal Gold幫他設計的專屬產品，雖說這種商品可能存有侵權疑慮，但看到它做得如此精緻，每個喜歡勞力士手錶的人或許都滿羨慕手機主人的，這絕對是個能向人證明自己有多愛勞力士的特別收藏。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：開箱超稀奇「勞力士iPhone手機」】