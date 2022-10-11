開箱Justin Bieber比華利山超級豪宅　豪灑20億與球星、貴族為鄰

早前在進行《Justice World Tour》世界巡回演唱會的Justin Bieber（小賈斯汀）睽違五年終於再次在演唱會上與廣大的歌迷相見，從一首《Baby》爆紅的他到橫掃排行榜的《Stay 》和《Peaches》，Justin Bieber 火紅的程度可說是無庸置疑，然而身價2.65億美元（約港幣20.8億元）的究竟住在怎麼樣的豪宅裡呢？讓我們一起看下去吧！

美國比華利山莊作為全世界最貴的住宅區之一，許多荷里活巨星、NBA球星和富豪名媛等都在此置產，而身為世界上最富有表演者之一的小賈也在2020年於比華利山莊南區購入一間豪宅，其鄰居有NBA球星魔術師莊遜（Earvin Johnson Jr.）和 Alexander von Fürstenber王子等人。這間要價2.6億美元的莊園，佔地面積共2.5英畝（即108,900呎），包括一座11,000呎的豪宅，擁有7間臥室和10間浴室，兩層樓的大門聽設有黑白棋盤格地板，以及優雅的旋轉樓梯。

一覽Justin Bieber價值20億的比華利山超級豪宅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

豪宅內裝主要以灰白色為主色調，加入許多木質元素，整體溫馨且具現代感，一樓分別有客廳、起居室、開放式廚房、餐聽和一個書房，值得一提的是餐廳旁的超大落地窗在白天時會有大量陽光灑落，吃飯之餘可以在此讀上一本書，享受愜意的早晨。而位於二樓的主臥室，配有水療浴缸和懸掛式吊燈、豪宅必備的步入式衣櫥和一個可以欣賞到整個比華利山景色的細長形露台。除了基礎的生活空間，小賈的豪宅還有一個私人健身房、電影院、媲美飯店的無邊際游泳池、網球場、超大庭院和半戶外休閒區。

同場加映：C朗斥資1.7億打造退休海濱豪宅 總面積3萬2千呎預計2023年底完工（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

除了目前在比華利山莊的住所外，Justin Bieber之前在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）擁有一間托斯卡納（Tuscany）風格的豪宅，於2014年以650萬美元（約港幣5102萬元）的價格購入，並在兩年後以720萬美元（約港幣5652萬元）的價格賣給美國名媛Khloe Kardasian。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[名人豪宅]小賈斯丁Justin Bieber價值78億元的比佛利超級豪宅】