環保遊艇｜Benetti同尺寸遊艇中最強　可持續性新作B.YOND 37M

來到今個世紀除了陸上座駕之外，遊艇亦要迎接環保新世代，歷史悠久的Benetti遊艇品牌向來都是業界指標，最近推出一艘兼具開創性設計和環境友好的作品「B.YOND」37米，是為同尺寸產品中最環保遊艇之一。

圖片來源：Benetti

Benetti遊艇成立於1873年，其起源可以追溯到兩個最古老的意大利造船廠，1873年成立的Fratelli Benetti造船廠和1866年在利佛諾成立的Fratelli Orlando造船廠。從那時起，造船廠製作出大量的帆船，亦見證過19世紀末意大利皇家海軍陸戰隊偉大戰艦的下水禮。來到20世紀，Benetti從木材轉向使用鋼材來製作豪華機動遊艇，於1979年，品牌製作出86米長的Nabila聞名於世，當時是世界上最大、最豪華、最現代化的機動遊艇，耗資一億美元。Nabila是受沙特億萬富翁Adnan Khashoggi的委託所建造的，名字來源自他的女兒，這艘遊艇及後出現在007系列電影《Never Say Never Again》之中。

於1979年，品牌製作出86米長的Nabila聞名於世，當時是世界上最大、最豪華、最現代化的機動遊艇（圖片來源：Benetti）

在今年6月，品牌憑著超級遊艇Motopanfilo 37米奪得了由《Boat International》主辦的2022年設計與創新大獎；在剛過去的9月，品牌亦於康城舉行的2022世界遊艇大獎（World Yacht Trophies）中，於5個不同的組別中分別榮獲大獎，可見得其功力深厚。Benetti B.YOND 37米「Goga」由建築師Stefano Righini打造其外形，相比常見的玻璃纖維材料，是次品牌目光放回鋼製遊艇之上，回溯到上世紀中率先採用金屬代替木材來製造遊艇，大大增加了耐用性和堅固性的光輝時代。

圖片來源：Benetti

Stefano Righini將他的創造力全面滲透到此佳作之上，例如設置了第四層甲板增加一個最尊貴的區域去欣賞海洋景觀。雖然遊艇僅長37米，但卻可以充分發揮出50米長、500GT重超大型遊艇的潛力，原因是將不同的功能區域隔離開來，下層甲板提供寬敞的操作間和船員服務區，還包括一個步入式酒窖和一個冷藏室是為非一般設計。主甲板設有一個開放式的休息區，可以從這裡步進四間豪華套房，上層甲板完全不受阻礙的生活區從船尾延伸到船頭，起居區提供了暢通無阻的360度視野，至於船橋甲板專為船主預留，包含了一個寬敞的浴室、一間更衣室、一個帶有辦公桌的精緻書房區域、一個私人的船尾露台，後者配備了日光浴床和一個休閒區，可供船主欣賞海景。

圖片來源：Benetti

船體由Pierluigi Ausonio的公司P.L.A.N.A.設計，白色鋼製船體和鋁製上層建築表現優雅個性，輔以同樣塗成白色並飾有柚木扶手的不鏽鋼欄桿。室內空間開放且寬敞，由Benetti建築師Mauro Izzo設計，可以提供多款定制選擇。船上的家具由現代設計品牌Giorgetti提供，除了有極高的品質，所選擇的材料亦是創新的，例如青銅底座和各種類型的木材和大理石，喚醒客人對可持續性的關注。

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在環保方面，由西門子能源公司提供的E-Mode混合動力系統可以根據使用情況而改善船上能源消耗，大大減少了二氧化碳和氮氧化物的排放量。結合了選擇性催化還原（SCR）過濾系統，這是一種採用液體尿素的氣體控制技術，以往用於汽車中的Euro 6D柴油發動機中，可把氮氧化物轉化為氮氣及氧。B.Yond 37米提供極為方便的管理方式，從機械推進切換到電力推進時無需船上專業人員，在提供了四種不同操作模式的自由度的同時，可以實現零排放航行的全電動模式，在一些禁止機動遊艇進入的受保護海洋區域中，此作則享用獨特優勢。

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此外，透過新一代300 kW/h高能量密度電池讓遊艇可以在白天進行8小時的自主航行（夜間則12小時）。當每年預計平均使用1,000小時，當中400小時用於航行而餘下時間是停泊的情況下，此作的燃料消耗和二氧化碳排放足足減少高達24%，氮氧化物最多可減少85%，在同尺寸遊艇之中其可持續性是前所未有的。