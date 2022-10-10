天價粉紅鑽以4.53億成交　打破每克拉世界拍賣紀錄史上第二貴珠寶

最近一顆天價鑽石在拍場上榮登拍賣史上第二高價之珠寶紀錄，該拍賣在蘇富比舉行，在單一拍品專場中以破紀錄4.53億港元高價成交，是為世上最純淨、色彩飽和度最高的粉紅鑽石之一。

威廉姆森粉紅之星（圖片來源：蘇富比）

這顆「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star）所打破的是任何寶石每克拉成交價之世界拍賣紀錄，而且以同類型的粉紅鑽石來計算，更是比起舊紀錄保持者「The Winston Pink Legacy」高達兩倍之多。至於拍賣史上最高價之珠寶，是為同樣在香港蘇富比於2017年上拍的「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star），重達59.60克拉成交價為5.53億港元，至於是次的「威廉姆森粉紅之星」重達11.15克拉，每克拉成交價高達5,178,124美元，可見得其驚人震撼之處。

圖片來源：蘇富比

「威廉姆森粉紅之星」出產自世界上最古老的鑽石礦之一的威廉姆森礦，這個名礦向來盛產粉紅鑽，前英女王伊麗莎白二世亦擁有一顆產自這裡的「威廉姆森粉鑽」。「威廉姆森粉紅之星」是為內部無瑕的Type IIa型鑽石，佔所有寶石級別鑽石不到2%，原來鑽石可劃分為「Type I」及「Type II」，鑽石主要是由碳構成，氮元素可以取代碳原子，但最純淨的鑽石只含極微量甚至不含氮元素和硼元素雜質，而「Type II」正是這一類，其純淨帶來極佳的透明度。

「威廉姆森粉紅之星」的原石重達32.32克拉，出產後交由世界頂級鑽石切割大師Diacore以最頂級的技術及工藝進行枕形明亮式切割及打磨，將濃艷的色彩飽和度、無瑕的淨度及絢麗奪目的火彩以最佳的姿態呈現於世人眼前，憑著11.15克拉的重量亦成為了拍賣史上僅有的兩顆超過10克拉的內部無瑕艷彩粉紅鑽之一，另一顆正是「周大福粉紅之星」，現時兩顆作品皆位列拍賣史上最貴的珠寶。

威廉姆森粉紅之星（圖片來源：蘇富比）

鑽石除了是女士至愛，更是一種有潛力的投資品，彩鑽市場於早些年別具升值能力，當中尤以粉紅鑽最受歡迎。鑽石入門一般都以白鑽為主，隨著知識和個人喜好豐富起來，往往會將目光慢慢轉向彩鑽。高達一克拉以上的粉紅鑽已經動軋要價百萬港元以上，而且伴隨著一些特徵及稀有性價值更是可觀。比如是次的「威廉姆森粉紅之星」在拍場上非常受歡迎，曾由1.4億港元飆升至3.92億港元，在經過長達20分鐘多達50次輪番出價之後，最終由海外私人藏家投得，在珠寶拍賣史上添上華麗的一筆。