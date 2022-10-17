Elon Musk隧道公司跨界出香水　燒焦頭髮是「世上最芬芳味道」？

【Elon Musk/ Telsa/ SpaceX】Elon Musk所拓展的產業甚多元化，有征服陸地的電動車巨頭Tesla、首家民營企業載人航天的SpaceX，原來還有一家公司是專門針對地底交通的名為「The Boring Company」，而且這家公司更三度推出令人摸不著頭腦、卻又反應大好的產品，最近宣布推出香水「Burnt Hair」。

圖片來源：The Boring Company

「The Boring Company」乍看名字便知道有夠趣怪，其實是一個語帶雙關的意思，「Boring」在無聊之外也解作鑿孔，這家公司正正是為了興建隧道而設的。最初是SpaceX的子公司，於2018年獨立出來，成立的初衷是為了解決洛杉磯交通問題並提供不只局限於二維運輸網絡的可能方案。現時已進行了一條專門讓城際超級高鐵Hyperloop以及Tesla電動車使用的隧道，並正在拉斯維加斯建設另一條隧道。

圖片來源：The Boring Company

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

雖然香水與挖掘地鑽孔風馬牛不相及，但其實已非「The Boring Company」的首例了。早在2017年尾，以20美元的售價出售一頂純粹印上「The Boring Company」Logo的黑色帽子，卻於極短時間內售出了3萬頂賺得了60萬美元，此時Elon Musk在Twitter發文指出，假若銷售額突破5萬頂就會為大家推出火燄噴射器，並且很快地又達標了。

圖片來源：The Boring Company

圖片來源：The Boring Company

於是就在數個月之後，「The Boring Company」推出的噴火槍真的發售了，同樣地，黑白色的極簡設計印上公司Logo，索價500美元。其實這把噴火槍的外型猶如射擊遊戲中的機槍，比起帽子的確更有賣點。在宣傳影片中指出，可以為面對嚴重積雪問題的人士解決（意思是不用剷雪直接把雪燒成水吧）甚至可以除草除蟲，而且噴火的射程只有3米，符合當地的管制要求。

繼帽子與噴火槍之後，是次終於算是推出一件更合理的產品了？不過新推出的香水名為「Burnt Hair」，顧名思義是被燒焦的頭髮味道，或多或少都算是與噴火槍和帽子有點關聯吧，至於Elon Musk將此味道形容為「世上最芬芳的味道」（Finest fragrance on earth），個人口味不置可否，但在產品設計上的確大有進步，不再只是用上黑色以及Logo，而是用上高貴的紅寶石色的水滴形瓶身以及優雅的銀色字體，同樣地再一次受到熱烈歡迎，剛推出首一小時已經售出一萬瓶，每瓶定價為100美元即是已進帳了100萬美元，但相信對於隧道挖掘的工程成本來說只是九牛一毛。