家具滿載暖意將北歐風格融入家中　丹麥品牌70周年秋冬氣氛新設計

設計風格因應人的需求而生，很多人喜愛的北歐設計，往往突顯材質的質感，融入簡約風格，從工藝中體現出溫度，在本來因為氣溫所形成的冰冷氛圍之中也能感受到一絲溫暖，體現在家具之上旨在提升家的重要性，使用家能夠專注於生活。例如今回介紹一個來自丹麥的家具品牌，因為其訂製服務深受歡迎，由於品牌的重點落在室內環境之上，並非單純的推出產品，所提供的服務往往能令人滿足。

圖片來源：BoConcept

BoConcept來自丹麥，今年剛剛創立70周年，其訂製服務可以提供多達120款物料材質選擇，亦可以自由選擇尺寸、顏色等，人們可以發揮個人風格，亦迎合不同的空間需求。除此之外，品牌亦會提供免費室內設計諮詢服務，確保根據現實考量家具配色、氣氛燈光及功能設計等，還會提供3D效果圖。踏入秋冬，品牌亦準備了秋冬系列The New Kollektion，作品帶有標誌性的丹麥風格可以將空間輕鬆融入迷人的北歐設計之中，亦從自然線條、柔和色彩和天然材料中賦予平和寧靜的感覺，希望當繁忙的都市人回到家中可以享受到家具親切的歡迎。

BERNE（圖片來源：BoConcept）

工作完回家，最先接觸到的家具可能就是躺在梳化上休息，新系列的BERNE梳化富有簡約時代感的設計，特別強調高而直立的椅背及寬敞的座椅，配上啞黑色圓筒形的金屬椅腳營造出輕巧漂浮感，整體外觀因為圓滑線條的帶領下予人一種舒心溫馨的感覺。至於單椅方面有PRINCETON這件以美麗線條見稱的作品，輕盈的椅腳設計配合自然線條的椅背和座椅，帶有柔美及高尚感覺，環抱式設計更是提升舒適度。品牌亦有一件出色的餐椅設計HAMILTON，提供金屬椅腳或旋轉底座因應不同空間下使用，帶有獨特的弧形輪廓與簡潔纖細的椅腳打造出別緻輕盈的感覺，突顯現代美學百看不厭。

PRINCETON（圖片來源：BoConcept）

來到餐桌方面，首先有HAUGE系列強調北歐傳統工藝的細節，木材帶有工藝質感，卻備有多種不同尺寸、顏色和材質以及延伸桌板設計可供靈活使用，營造出高雅而實用的用餐空間。另一個MADRID系列則主打亮眼的漂浮式設計，由桌面至底座皆是圓滑的線條可以突顯出和諧氣息，極為簡潔的風格可以配合到不同的空間氛圍和設計，另備有同系列的茶几。

MADRID（圖片來源：BoConcept）

向來崇尚自然的品牌今年更推出了帶有自然色系的全新布料Wellington，是由100%新西蘭優質羊毛製成，質感柔軟細滑，卻帶有卓越的強韌度，比一般的毛氈面料盡然不同。另外，有見於近年厚重鬆軟質感大受歡迎，所以亦推出以白色及杏色為主的Auckland Boucle，獨特的編織方式營造出豐盈鬆軟質感，正好迎合這個剛踏入秋冬的時節。