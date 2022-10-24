在南極舉行最難忘紀念日　極地旅行變得可能嚐一杯萬年冰塊雞尾酒

時代的進步體現在旅行之上，以前的人要穿州過省都要花上大量時間，更莫談遊走各個大陸每一片國土。既然生於這個時代，當然不能浪費了遊歷世界的機會，而且有一些體驗是極為罕有的，例如是次介紹的南極體驗之旅。

圖片來源：White Desert

極地是具有冒險精神之士所響往之地，舉辦南極奢華旅行的極地探險運營商「White Desert」（白色沙漠），是由打破紀錄的極地探險家Patrick Woodhead和Robyn Woodhead於2005年創立而成，前往南極的人士一向都是科學家或者極地探險者，一般人想踏足這片領域在以前並非易事，有見及此「White Desert」希望讓更多人可以親身欣賞到南極洲內陸的壯麗奇觀，由多達17個國家逾100名員工所組成，在南極有三處奢華營地，亦是現時唯一從開普敦直達南極內陸並提供南極活動的公司，多年來獲得過五屆「世界旅遊大獎」。

圖片來源：White Desert

正當疫情放緩，「White Desert」亦乘著這個機會推出全新的體驗「極樂之旅——最快樂的紀念日」，顧名思義，是專門為旅客度身打造一個以南極為背景的紀念日之旅，適合慶生、婚禮等等重要日子。在獨一無二的壯麗極地之間舉行一個白色婚禮，相信女生們都為之響往。

圖片來源：White Desert

可多達12人的旅程從開普敦出發，登上私人飛機前往南極洲，旅途可靈活選擇一日、五日、七日行程，可以在南極的夏日享受純粹的24小時日光體驗，喜歡挑戰的可以參與滑索、探索色彩斑斕的冰隧道、或是在冰地突起的尖頂岩石間騎寬輪自行車等活動，甚至品嚐一杯以擁有萬年曆史的冰塊所調製的雞尾酒，在南極發生的所有事，都會變得不簡單。

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如果想稍作深度遊，亦可選擇五天的「帝企鵝之旅」或七天的「南極點和帝企鵝之旅」，將會入住品牌全新推出的現代環保超奢華營地Echo，營地由六個自帶加熱功能、設計尖端的「天空豆莢」式臥室組成，內裡設有奢華優雅的家具，以太空科技元素為內飾設計，更設有寬敞落地玻璃可以隨時將南極景緻映入眼簾。

Echo營地（圖片來源：White Desert）

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另可選擇品牌的傳統營地Whichaway，坐落於席爾馬赫綠洲的淡水湖畔，這裡有主打健康的空間以及桑拿艙，在響應環保的前提之下，營地設施都是可拆除並不留痕跡，以免對南極洲生態造成長期影響。品牌相當著重環保，因為如此美景是大自然所賦予的，我們也必須要善待大自然，品牌已實現碳中和，現時正研發可持續航空燃料，並且從每次旅程將一部分收入用於其可持續發展和保護計劃，希望當南極可以被愈來愈多人認識的同時，亦能夠保持其生態不被破壞。

Whichaway營地（圖片來源：White Desert）