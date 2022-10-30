關東最大的體驗式豪華露營區　浸黑溫泉點篝火甚至享有私人影院

自從疫情以來人們習慣了社交距離，雖然人與人的交流難免地減少了，然而亦是一個機會讓人可以多點接觸大自然，思考環境與我們的關係。還記得疫情初期，人們對之恐懼甚深，大為減少人文活動，那一段時間天空都放晴了，近年來甚少見得到的蔚藍天空將灰濛濛的氣氛驅走了。在眾多的戶外活動之中，香港特別喜歡露營，其實放眼於其他地區，露營一向是熱門活動，例如在日本，非常盛行一種名為Glamping的豪華露營。

圖片來源：www.resort-glamping.com

Glamping設施在日本各地都有，在今年亦有一些新場地開放，例如位於千葉縣富津市，現時關東最大的體驗式豪華露營區，距離市中心只有60分鐘車程，便可享有遠離城市的寧靜時光。營區提供6種類型的20個營，每種類型都有各自的特色，每種類型的內部都有不同的主題，可以選擇適合自己的營。每個營都配備了火坑，可以獨享露營樂趣篝火晚會。

圖片來源：www.resort-glamping.com

在豪華的別墅型，甚或有具有當地特色的天然黑溫泉可以私人享用，黑溫泉有效徹底清除皮膚上的污垢，皮膚在水中享受放鬆的浸泡變得更美麗，這款營最多可以容納8人。另外有些人會帶同寵物一起去露營，場地亦提供可供寵物入住的款式，更會有專屬自己多達180平方米的私人遛狗場，連私人狗屋都有30平方米。每個營內都備有投影機，可以隨時搖身一變成為私人影院，亦備有吊床、戶外沙發、專門的用餐空間、浴室和衛生間，基本設施一應俱全。

圖片來源：www.resort-glamping.com

東京是港人最愛，然而千葉縣亦有著不少值得一遊之處，藉著這個新Glamping設施啟用，遊人不妨藉此來一個深度遊，雖然很多人都其實對千葉縣已經非常熟悉了。千葉縣鄰近東京，近到甚或可以從東京出發來個一日遊，而且成田國際機場和東京迪士尼樂園就落在千葉縣，當地亦以大型Outlet而聞名，看來不論是購物還是接觸大自然，千葉縣都是一個好地方。