神級髮型設計師Kim Robinson專訪　46年經驗煉成亞洲專用護理恩物

身體是最好的藝術品，其中髮型可謂是結合工藝、美學與科學的結晶，但我們是否又真正了解我們的頭髮？香港有一位神級髮型設計師Kim Robinson，紮根香港及亞洲專注於髮型時尚界已經長達46年，由他操刀的名人明星無數，包括張國榮、梅艷芳、甚至戴安娜王妃以及David Bowie。其成功之路在於洞悉人心，了解顧客所需，並且以Kim Robinson之名許下承諾，保證顧客付出堪稱全港最貴的髮型設計及護理服務，所得到的絕到物有所值。

Kim Robinson（鄭子峰 攝）

名氣遍佈亞洲，被公認為殿堂級的髮型設計師，想要預約他的服務也非易事，有見及此，他亦不忘照顧任何一位想要變得更美的朋友，推出旗下系列家用產品，藉著新產品面世，不如由他親身為大家分享產品發展的種種。

鄭子峰 攝

問及產品研發的初衷，Kim指出由於絕大部分的客人都是亞洲人，可是市面上找到的林林總總不同產品，竟然並非為亞洲人而設的，所以他決心自行研發：「縱使這些產品改了一個中文名字，包裝上印上亞洲人的面孔，但實際上都不是為亞洲人髮質而設計的。另一方面，大家剛從Salon走出來時，頭髮一定會是閃亮美麗的，但過了數天之後又如何？我一直在思考如何解決這兩個問題。」直到Kim找到研發的方向，而他在意大利的朋友說可以在當地透過不同的亞洲朋友為產品進行測試，Kim卻馬上回絕：「即使是亞洲，不同地區的人們的髮質都盡然不同，必須要在亞洲本地來測試。以中國為例，北方地區的髮質較粗，而愈是靠南方就更為柔軟及扁平，因為大家的食物文化、天氣都有所不同，種種因素都會對髮質有所影響，最後我花了幾年時間，由我的名人明星客戶去試用，並得到無數的意見來改良。」

鄭子峰 攝

Kim Robinson所推出的首件產品，正正是解決他眼中的首要問題。他發現人們即使每天洗頭，很快就會變得油膩、粘粘的⋯⋯全因洗頭水為了頭髮而設計，而非頭皮，在5年前推出的HRF（Hair Rejuvenation Formula）系列，正是因為這個問題應運而生。接下來解決的第二個問題，就衍生出另一款產品：「我九成以上的客戶都有染髮，染髮的最大問題是會褪色，而且很快就會變得暗啞、乾燥，於是我思考如何可以在洗頭之際不會令顏色洗掉同時保持頭髮的健康。」Kim在今月推出新產品，在香港之前先在新加坡推出，當時客戶大排長龍去入手，不過Kim卻笑言未必會在香港發生這個情況，因為香港人討厭排隊。

HRF是意大利製造的專業級產品，採用世界最先進的技術。 它不含有矽或月桂硫酸鈉，適用於所有頭髮和頭皮類型，更富含氨基酸、生物素、銅三肽等奢華成分，讓秀髮得到最好滋養。 （圖片來源：Kim Robinson）

Kim Robinson的旗艦店紮根中環，別看他一副外國人的樣子，可能比起很多香港人更了解香港人。「香港人是很難去硬銷的，我們打從心底裡不相信事物，往往抱著質疑的心態，可是卻未必真正了解事物的分別。對於髮型產品，當然很多人都沒有接受過正確的教育，我們也不會去看產品背後的標籤到底是甚麼來的，廣告和KOL所說的又能否信得過？我們只能靠不斷的購買和嘗試，有見及此，當我想推出產品時，我必須要做一些與別不同的事，我的產品已經由眾多的名人明星測試過，總是有人會問為何我的收費如此高昂，也許應該要問我們客戶為何會買單而且不斷前來吧。我希望做到的是，產品可以令用家變美，從而提升自信和力量，我的顧客的感受是無價的，希望人們用過產品之後，會有人因而提問：你的頭髮是如何保持如此美麗的？」Kim對於自家產品的自信，在於經過無數的用家測試及證明，並認為其名字既然印在產品上，定要是最好的，這是他的承諾。

最後問及Kim接下來的動向與計劃，他指出現正進行另一款新產品的測試，主力是突顯亞洲女性髮質的自然美以及護理系列，而且是不含化學物質的。另一方面，亦正著手教育方面以及提升產品的易用程度：「我認為Salon並非未來的趨勢，人們愈來愈喜歡DIY，但即使我作為髮型師走進商店，都難以完全分辨得到眾多商品，更莫談一般大眾，而且包裝上呈現的模特樣子，與使用後效果也不會相同，所以教育大眾如何選擇，以及令商品變得易用、實用至關重要。」現階段他更熱衷於分享經驗，接下來相信大家會見到更多Kim Robinson的系列產品推出。