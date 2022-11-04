無人機百年歷史｜最初因為戰爭而生　代替人類進行不可能的任務

今日（4日）一宗新聞是為警方首次就有人利用無人機進行窺淫有關罪行作出拘捕，事源於上月一位市民報案拾獲一部已撞毁的小型無人機，在無人機內竟然找到超過20條不雅影片，因此展開調查。

在本世紀無人機的盛行及普及是前所未有的，我們一般市民最常接觸到的不外乎是利用無人機進行拍攝，又或觀看無人機所拍攝出來的影視作品，甚至在不少電影中早已將無人機加入劇情之中，例如2019年的電影《蜘蛛俠：決戰千里》中的反派就利用加裝全息投影儀的隱形戰鬥無人機，以擴增實境的形式展現出逼真的戰鬥場面。在展現嶄新的拍攝角度去娛樂觀眾同時，無人機的存在本身亦難為正邪定分界，正如著名口號「Guns don't kill people, people kill people」，一切還是在於人如何去使用。今回我們一起來看看無人機的百年歷史發展，原來本身還真的用在戰爭之上。

圖片來源：Unsplash

無人機中的「機」廣泛地指飛機或飛行器，特性是不需要人去駕駛但亦需要人去控制，其英文「Drone」——雄蜂反映出其聽命行事的特質。至於最初出現的無人機，要追溯到1914年著名美國發明家和企業家Elmer A. Sperry與他的兒子一起發明的世界上首個自動陀螺穩定器並成功展示無人飛行並獲得了富蘭克林研究所獎章，為其後的自動駕駛系統奠定了基礎，到了1916年，Sperry再與另一位發明家Peter Cooper Hewitt一起開發了世上首款無人駕駛自動飛機「Hewitt-Sperry Automatic Airplane」。這項技術很快就被美國海軍看上了，並改造成為以無線電控制的不載人飛行器「Sperry Aerial Torpedo」，可以載上重達136公斤的炸彈飛行50英里。可是這一個階段的無人機在飛行時還未能折返只有去無回，所以未能正式投入軍用領域，後來改良了這一個缺點開始上戰場進行偵察任務，也因為技術所限而未能靈活使用所以慢慢被打入冷宮。

Hewitt-Sperry Automatic Airplane（圖片來源：Wiki）

直到二戰之後，無人機再次投入軍中，起初用作試驗任務或當靶，後來主要作偵察任務，據說一部軍用無人機的造價可以高達1,500萬美元以上，如果是迷你版則有著名的黑色大黃蜂無人機（Black Hornet Nano），現已被多國軍隊使用，其最大的優勢在於極為細小的體積不負大黃蜂之名，長度只有10cm僅重16克，主要用途在於潛行，是由挪威的Prox Dynamics公司研發製造，如果是定制量產的，依然需要高達190,000美元一部。來到21世紀，無人機的應用範疇大大增加不單單是上戰場而是造福人群。

Black Hornet Nano（圖片來源：Wiki）

無人機不需要人駕駛的特性，使之可以輕鬆出入人類難以涉足之地。例如於日本福島事故發生之後，當地就使用無人機往返輻射量過高的區域進行勘查，同時間，向來崇尚機械的日本原來即使是農民早已投入無人機的使用長達20年以上，當地會使用無人機來收集農地的數據和進行農作物調查，有助於更有效率地投入資源。除此之外，無人機對於氣象觀測、運送緊急醫療資源、賑災、以至是監察野生動物都有出色而且無可替代的表現，無人機產業的價值相信在2025年將會高達800億美元，是為不可小看的未來趨勢。

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直到今天，無人機的入手門檻愈來愈低，可以從網上看教學自行組裝，有一些商店甚至已經用無人機來送餐，未來隨處可見無人機的景象相信已經不遠，與此同時，無人機帶來的私隱、交通問題甚至危險性伴隨而來。無人機的發展一方面正在不斷加強性能，既有強調拍攝用的輕巧亦開始有載人載貨的設計出現，同時間各國都紛紛對無人機設下規定，在香港於今年6月1日「小型無人機令」生效，把無人機分成不同類別，並實施相應的要求如限制飛行區內飛行需要民航處許可、重量超過250克的無人機和遙控駕駛員均須註冊等。

雖然無人機功能極多，帶來種種的新衝擊與方便，同時也別忘它是以武器的目的而催生出來，其實不單只是向來多爭議的高科技產品，我們身邊的每一件事物皆有光與暗的一面，即使是我們人類本身，都深受諸多的律法與戒條所束縛，面對著暗的一面我們需要的並非恐懼與避忌，而是全面的理解。