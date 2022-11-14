馬爾代夫沉浸式藝術度假村　座落世上最大環礁與大自然無縫結合

最近旅遊氣氛相當熱熾，除了港人回鄉之選的日本，臨近冬季還有很多旅遊目的地選擇，例如位於赤道附近氣候相當穩定的馬爾代夫，實是一個避寒之選。再加上到訪馬爾代夫僅需要在入境、離境前96小時填寫旅客聲明表，已經回復疫情前的入境規定，實在方便。

圖片來源：JOALI Maldives

前往馬爾代夫最佳的日子為12月至4月，當地有無數的無人島和沙洲有如置身仙境般，著名的天堂島定要一到，甚至還可以與鯨鯊共游，是不少人心目中人生必到之地。作為一個極其浪漫的奢華旅遊勝地，當地不乏強調品味的度假酒店，當中值得一提的有一個強調藝術、養生以及融入大自然的獨立酒店品牌JOALI，即使在眾多奢華度假村之中亦是別樹一幟的，並將多位藝術家的作品融入其中。

圖片來源：JOALI Maldives

JOALI Maldives坐落於佔地24英畝的Muravandhoo島上，這家度假村被設計為一個沉浸式藝術的豪華島嶼度假勝地，與世界知名藝術家和當地工匠合作打造，並融入當地獨特的環形珊瑚礁，是為世界上最大和最深的環礁之一，既寧靜寫意又壯麗。前往這個引人入勝的島嶼，需要先在馬累機場搭乘水上飛機前去，可以先預約安排，酒店還會窩心地安排乘客先在私人機場休息室放鬆身心。到達之後會發現到處都沒有其他度假村的縱跡，而且周邊海域所存在的島嶼皆是未被開發的自然之地，在這裡可以感受到最為自然原始的生態及景物，因此被福布斯旅遊評鑑為五星奢華度假村，並得到其「馬爾代夫度假村少見能擁有如此天堂般的景色」之極高評價。

+ 17

雖然極為美麗，但其實馬爾代夫早已是一個無人不曉的度假勝地，所以這裡的生態系統也非常脆弱，有著多元化的生境，每一個物種都對島嶼至關重要，為了讓客人可以原汁原味地體驗得到，所以JOALI Maldives在建造時盡可能考慮到了對自然環境的保護，這裡一千多棵樹全沒有被破壞而是保留了下來，讓人可以探索島嶼的最佳狀態，度假村還為客人提供單車，可以自行隨意探索波光粼粼的海景、欣賞猶如印象派畫作般的日落美景，如斯浪漫，還提供窩心的私人管家可以為客人安排各種匠心獨運的事項，例如舉辦特色派對又或計劃驚喜求婚。

圖片來源：JOALI Maldives

以沉浸式藝術度假村為目標，品牌邀請到國際知名設計工作室Autoban以及東京建築工作室Studio Glitt聯手打造6間餐廳和73間各盡不同的度假別墅，整體風格以馬爾代夫的傳統工藝結合當代藝術，可以找到藝術家Porky Hefer的作品，甚至可以坐臥或攀爬在上；至於擅於玻璃工藝的Feleksan Onar和雕塑家Seckin Pirim的作品則置於房間內，與海洋氣息互相映襯。除了有藝術品進行心靈上的對話，這裡還設有水療及健身中心讓著重養生與健康的朋友可以無顧慮地滋養身心靈狀態。在令人嘆為觀止的花園和海濱景觀之下恢復身體活力並釋放內心，被大自然環繞之下鍛煉身體，度假同時也能緊貼訓練目標，相信在完成這個假期的同時，也是讓身心重生之時。