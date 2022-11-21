世界盃2022｜卡塔爾耗資2,200億美元花在哪裡？最貴一屆最具爭議

【卡塔爾世界盃2022】全球盛事世界盃已經開幕，今年位於卡塔爾舉行，接下來的一個月將會令全球目光落在這個阿拉伯國家之上。正因為引來各界注意，所以卡塔爾亦大花手筆去準備應屆賽事，甚至耗資2,200億美元去打造場地以及相關旅遊配套，無疑地是有史以來最貴的一屆世界盃——亦是最具爭議的一次。

世界盃2022首場賽事卡塔爾對上厄瓜多爾（圖片來源：Getty Images）

向來為了爭奪世界盃的主辦資格，各國勻會傾盡全力，分析背後的原因，直觀地會覺得藉著賽事會吸引到大量球迷前來，從中增加旅遊收益。但這一點從來都並非事實，而是舉行世界盃、奧運這種最大型的體育盛事，大多蝕錢居多，至於國家之間還是要爭奪主辦權，相信是為了向世界展示自己的實力，舉行一次就要付出數以億計美元表面上的確風光。另外這些賽事亦有鼓勵民眾的目的，例如日本東京兩次主辦奧運，分別是為了讓民眾走出二戰戰敗以及東日本大地震的陰影。

主場館巴伊特運動場（圖片來源：Getty Images）

縱使如此，2,200億美元這個數字也足以證明卡塔爾的決心十足，本來最貴的世界盃紀錄落在2014年巴西主辦的那一次，耗資高達150億美元，也比不上是次新紀錄的十分之一，2,200億美元這個數字更是過去7屆加起來⋯⋯再乘5倍的天文數字。卡塔爾並非傳統的足球強國，所以是次特意興建了7座新場館，例如主場館巴伊特運動場造價高達8.47億美元，所有場館總共花上65億美元，單單是這一筆費用已經超過了過去一些主辦方的全部經費，但也只佔上是次總經費的一小部分，餘下的去了哪兒？

卡塔爾（圖片來源：Getty Images）

原來相比起過去的主辦國，卡塔爾是國土最小的一個，相對地吸納遊客量也比較低，所以要重新打造超過100家酒店以接待到來的球迷，截至今年初，客房數量還只有3萬間，而預期球迷將會有超過100萬，所以其實直到今天也並非所有球迷都可以住在卡塔爾，他們要入場觀看賽事甚至要跨越國境，另外的花費亦落在鐵路交通、機場等。而且由於首次改在冬天舉行，賽程調動關係而準備不足，連卡塔爾球隊也大受影響，所以首場賽事少有地作為主辦方輸掉了給厄瓜多爾。

卡塔爾（圖片來源：Getty Images）

雖然金錢已經大手花下，可以怎樣回本？是次世界盃的入場門票亦是歷來最貴的，平均一張門票索價338美元，比起上一屆貴上了不只一半，當中最多人想要入手的決賽門票更由2,250美元至過萬美元不等，當然這是二手市場的價錢，或者還有些天價是我們不可能得知的。300萬張門票全數售出的收入也不過10億以上，即使加上非常吸金的轉播權，相信也不過成本的十分一。再加上正如剛才所說，卡塔爾本土根本招待不了全數的球迷，旅遊收入只屬有限數字，而且跟據以往的經驗，在世界盃舉行期間的旅遊收入有機會不增反減，因為會減低了非球迷前來的慾望。

路薩爾地標運動場於2019年施工期間（圖片來源：Getty Images）

說到尾，是次卡塔爾世界盃大灑金錢的目的屬於面子多於實際，但當然這一份面子亦有助建立全世界對於這個國家的印象。可惜的是，自從展開了長達10年的世界盃準備工程，頻頻傳出血汗勞工、性別歧視、性向歧視、行賄等的負面傳言，論功過成敗似乎還待觀察。