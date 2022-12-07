Elon Musk 6億購入全球最大私人飛機　G700商務機飛一次燒近3千萬

身為世界首富的 Elon Musk （馬斯克）擁有個人專屬的私人飛機當然不是什麼新鮮事，不過馬斯克可是位不折不扣的私人飛機愛好者，至今他不但已經擁有了四架高級私人飛機，而且根據媒體報導傳出，馬斯克已經準備下單購入最新收藏、也是全球最大的私人飛機 G700。

馬斯克新玩具！遭爆料已準備購入全球最大私人飛機 G700

G700 是灣流航太在 2021 年所發表的最新私人商務機型號，最多可以搭載 19 名乘客。根據外媒報導，馬斯克很有可能準備以 G700 取代目前正在服役中的 G650ER。這台全球頂規的私人飛機價格當然也是天價等級，售價就要 7800 萬美金，換算超過6億港元。飛行時的燃料等其他費用更是驚人，飛行 400 小時大概就需要花費 350 萬美金（折合約2,740萬港元）的成本。

灣流航太2021年推出的私人商務機型號G700。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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富豪就愛私人飛機，背後金錢成本難以想像！

不過對於「時間比金錢」還要珍貴的馬斯克來說乘坐私人飛機的費用應該只能算是九牛一毛，在 Twitter 中以忠實紀錄馬斯克個人行程的網友 ElonJet 也經常公布每次行程背後的燃料費、碳排放量等等成本，幾乎每次馬斯克一上飛機的燃料費就是 10,000 美金（折合約HKD 78,170）起跳，的確令人瞠目結舌呀！

Landed in Austin, Texas, US. Apx. flt. time 4 Hours : 19 Mins. pic.twitter.com/tQddBYUghy — ElonJet (@ElonJet) November 5, 2022

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