2023 Pantone年度顏色萬歲洋紅｜反映時代叛逆精神為世界帶來活力

當人們缺乏靈感的時候，Pantone總能夠啟發到大家，每到12月，又是Pantone宣布新一年年度代表顏色的時候，上年的長春花藍為各位帶來心境平和以及一點詩意，今年Pantone卻希望以充滿活力的洋紅色來為世界打打氣。

圖片來源：Pantone

每年Pantone所選出來的年度顏色都會因應當時的環境及社會氣氛而做決定，因為顏色可以影響人的心境，令這個世界變得更為美好。而且年度Pantone色往往亦會影響著當年的趨勢，或者不少設計師們，也會就年度Pantone色啟發靈感而創作吧！今年選出來的「Viva Magenta」萬歲洋紅（Pantone 18-1750），Pantone說這是一個「非常規時代的非常規紅色」，有別於最常見的大紅、紫紅甚或粉紅，Viva Magenta是一種更具活力的紅色，紅色在傳統上總是具有憤怒和危險的含義，奪目亮眼的特質也總是用來當作警告用色，Viva Magenta卻沒有這般激進，然而也是一種非常自信的顏色。

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Pantone希望通過Viva Magenta來為世間帶來一些樂觀和快樂，此外，它具備了反映時代的叛逆精神，在疫症橫行的時代為創作者帶來創造性、實驗性的樂趣，充滿活力的特質，鼓勵大家無拘無束地進行實驗和表達自我，也許這一份自信，是向人宣示叛逆精神的證明。

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據Pantone的研究顯示，Viva Magenta已經在時尚和美容界流行起來，一些時尚品牌已用上此色來創作今年的秋冬系列，模特兒也喜歡用這個色調來塗眼影。Viva Magenta可以很好地反射光線，故此亦帶有一種幻想和魅力的感覺，不同文化背景、膚色和性別都會喜歡上它。

雖然Viva Magenta已經在不同界別中被使用起來，它本來是來自大自然之中的，在熱帶地區的花卉綻放出來，在甲蟲迷人的甲殼上也能夠找到。這個年度顏色既時尚又自然，而且略帶異國情調，不知不覺間可能就會不禁迷上。