英國藝術家Es Devlin炫目公共藝術裝置｜700語言構成紐約城市聲音

英國藝術家Es Devlin最近在紐約展出一件公共藝術裝置，這位藝術家擅長燈光裝置，早前在YSL的春夏男裝時裝秀上亦有展出一件炫目的作品，讓燈光訴說動人故事。

最近紐約林肯表演藝術中心外的喬西羅伯遜廣場上，Es Devlin的藝術裝置Your Voices照亮廣場，裝置由700根連接成弧形結構的發光繩組成，比喻著紐約這個城市的多樣性，正在使用著700種語言，不單讓裝置發光發亮，周遭還會播放著不同語言作背景。採用開放式拱形設計，讓遊客可以隨意進內，被滿目燈光與聲音包圍著。

圖片來源：Es Devlin Instagram

Your Voices這件作品引用了人類學家Wade Davis的觀察與主張：「每種語言都是思想的古老生長森林、思想的分水嶺，整個生態系統的精神可能性。」裝置還會旋轉，Es Devlin指出：當轉動時觀眾的視角被不斷變化的發光繩吸引眼球，喚起了我們的視角通過體驗他人的語言結構和身份而得到豐富的塑造方式。

Your Voices是由酩悅（Moët & Chandon）香檳酒莊委託而創作的，並與非營利組織瀕危語言聯盟聯手製作，這個組織一直在記錄土著、少數民族和他們的瀕危語言。另外，紐約是地球上語言最多樣化的城市，包括阿爾及利亞阿拉伯語、阿爾薩斯語、阿塞拜疆語、阿散蒂語、薩巴特克語、扎爾馬語和祖魯語等等，多種語言共同交織出整個城市的聲音。用來製作發光繩的物料，是用來固定行李袋的繩索，反映了這個城市作為文化大熔爐的本質。

圖片來源：esdevlin.com

早前在YSL的春夏男裝時裝秀上，Es Devlin的另一件作品同樣吸引眼球，作品訴說著一個很有詩意的故事：在摩洛哥Agafay沙漠的兇猛美景中，一口井中出現了一圈光與霧，在遇見它之前難以想象得到它的存在，然而一旦出現就不可能再缺席。作品借鑒了Paul Bowles於1949年的小說《The Sheltering Sky》，提醒人們在看似無限的事物中思考珍貴的有限事物：我們的生活就好像一口取之不盡的井，然而，每件事物都有一定而且會用盡的次數，我們還會看多少次滿月？這一切似乎是無限的，但也許只是20次？Es Devlin去摩洛哥旅行時讀到這一段文字，使之每一次滿月時都會浮現起來，亦成就了這件作品。