SpaceX｜前澤友作「#dearMoonCrew」名單出爐　T.O.P入選同行繞月

在人類首次踏足月球僅僅過了半個世紀多點，太空科技發展達到空前成功，就連平民百姓也有機會上太空。去年世界上首位以平民的身份登上國際太空站的日本富豪前澤友作，於2021年12月8日登上俄羅斯聯盟號宇宙飛船參與了國際太空站載人任務，並在更早之前發布了一個名為「#dearMoon」（#親愛的月球）的項目，指出將會在2023年邀請數位藝術範疇的專家一同與之再次乘坐SpaceX踏足太空。2023年即將到來，近日終於公開了確定名單。

圖片來源：前澤友作Instagram

是次前澤友作指明要帶攜藝術家前往探索太空，可見得他對藝術有著過人的執迷。他說過要邀請一位畫家、一位音樂家、一位導演、一位時裝設計師等等一同前往，以激發前所未有的靈感，到底最後有沒有兌現？但誠然，他指出選擇條件是他喜歡的人，換言之不一定是在各個範疇中最具代表性的人物。於是自消息一釋出，大家旋即留意前澤友作的新動向，他與BigBang的T.O.P份屬好友，宴請周杰倫聚會，他亦有指出想一睹匿名英國塗鴉藝術家Banksy的真面目⋯⋯

圖片來源：前澤友作Instagram

上太空是不少人的夢想，以前是有錢都未必能夠達到的成就，現在太空這片領域終於有機會開放予平民，而且由這位富豪包機，當然要好好把握僅有的座位，前澤友作指出這段時間以來收到過百萬份申請，假如並非藝術家的話，他亦曾說過想帶一位女伴同行，於是又收到數萬份申請⋯⋯誰能料到女友身份竟可以報名？或許前澤友作也覺得不太恰當，於是收回前言並公開道歉。

最終名單終於出爐，排名次序根據前澤友作公開名單，總共8位「#dearMoonCrew」包括眾望所歸並無懸念的T.O.P、著名DJ Steve Aoki、專業的火箭追縱者兼主打太空內容的YouTuber Tim Dodd、捷克舞蹈家Yemi A.D、印度演員Dev Joshi、美國攝影師及製片人Brendan Hall、愛爾蘭攝影師Rhiannon Adam以及英國攝影師Karim Iliya。此外，還有兩名後補成員分別是2014冬季奧運女子單板滑雪金牌得主Kaitlyn Farrington以及日本舞者Miyu。

圖片來源：前澤友作Instagram

前澤友作對於藝術的熱愛可見一斑，他曾經於中學時期作為鼓手成立過名為「Switch Style」的樂隊，並於1993年發行過專輯，後來為了創業並專注於事業才退團。憑著2004年創立日本最大的網上時裝零售平台Zozotown而發跡，2017被《Forbes》估算身家達到36億美元，是為日本排名第14、全球第630位的富豪。在藝術界最為轟動的事跡是2017年於蘇富比拍賣會上入手了著名當代藝術家Jean-Michel Basquiat的作品《無題》，以1.1億美元之天價成交，一舉將Basquiat打造成為身價最高的美國藝術家，除此之外，他亦有收藏畢卡索、Andy Warhol等的作品。