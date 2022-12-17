另類旅行體驗｜這些富豪燒錢是為享受還是難受？豪花4萬只為1條魚

有錢人的終極旅行飛去北極只為一頓晚餐。

在北極圈以內，北緯68度的挪威羅弗敦群島海岸邊，一位頂尖廚師正切著一條剛釣上來的新鮮巨型鱈魚。這間世界邊緣的餐廳，不僅修建在崎嶇不平的荒野之上，還隨時面臨著一場能刮跑汽車的風暴。而想吃到這頓非凡的晚餐，客人除了需要提前幾個月預定，花費至少5400美元（折合約HKD 42,000）的體驗費用，還要自行購買前往羅弗敦島的機票，乘坐至少3趟航班才能抵達餐廳所在地。

但價格和地域上的門檻，並沒有阻礙旅行者們翻山越嶺去一飽口福。疫情這幾年，人們一方面飽受旅行限制的困擾，另一方面則產生了前所未有的旅行慾望。據調查，疫情之後，人們願意花在旅行上的錢比2019年增加了47%。而對更具經濟實力的人來説，單純增加旅行花銷顯然已經無法再滿足他們的胃口了。豪華酒店、頂級服務之外，新奇的「極端」體驗成為了如今最時髦的追求。從世界的盡頭南北極，到神秘的大陸腹地，許多人類鮮少踏足的角落，都成為了富豪們的終極目的地。

富豪們花4萬爬山涉水的一餐究竟是食甚麼？另類旅遊貴在哪？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 在世界的盡頭吃一頓北極晚餐

作為實實在在的地球盡頭，南北極從前一直是少數「硬核」旅行者才能抵達的遠方。但近兩年來，它們同樣沒有逃過越來越「卷」的命運。當單純踏足極地已不能滿足時，花式奢侈旅行成功地進入了人們的打卡清單。在北極享受私人晚宴、在北冰洋游泳、在南極跑馬拉松、和帝企鵝合影.....只要有足夠的金錢和想象力，沒有什麼實現不了。比如，對吃慣了米其林餐廳的人來説，一家世界盡頭的餐廳反而更有吸引力。

在緯度比冰島還高的挪威北部，整個羅弗敦群島上，都沒有一塊比門墊還大的平坦土地，相比島嶼，這裏更像是幾座孤零零的礁石。天氣惡劣的時候，島上一週就會出現三個季節。在大風天，不僅窗外會「飛著」各種各樣的亂石和木頭，連房子本身都岌岌可危。正是在這樣的極端環境之下，Holmen Lofoten餐廳利用起一切好天氣，搭建了一座户外的開放式廚房與餐廳，邀請世界各地的客座廚師前來，供人們進行一場極地美食之旅。

晚餐當天下午，在私人當地嚮導的指引下，身在北極的旅行者會穿著厚厚的保暖裝備，漫遊在苔原和海灣上，在冒險的同時尋找最新鮮自然的食材。腳下踩著濕漉漉的地衣和野生漿果，面前是崎嶇的山峯和銀色的大海。空氣中，木頭燃燒、菌菇烘烤的香氣與凜冽的冷空氣交織在一起，調動著人的所有感官。剛被打撈上來的海鮮，離開漁船沒一會兒，就會順著一條特意搭建的運輸滑道，一路「溜」到餐廳的廚房。

負責烹飪的往往是世界一流餐廳的主廚。比如給英國女王和奧巴馬做過飯的Richard Corrigan，或者英國排名第二的米其林星級餐廳主理人James Lowe。經過幾個月的考察之後，餐廳會從本地農場採購主要食材。肉類要麼是野生的，要麼就是在天然、自由的環境中有機飼養而成。蔬菜水果則依據著古老的斯堪地那維亞傳統，在當天現場採摘。為了增添多樣性，客座廚師也不時從世界各地帶著自己心愛的配料飛往挪威，有時是一瓶法國的高級紅酒，有時是一小袋來自亞洲的辛辣香料。根據時令和天氣，菜單上可能出現鮮美的雪兔、松雞，搭配著野生菌菇和海藻，放在由當地陶藝大師Gunvor Anita 獨家定製的餐盤中，呈現在客人們面前。

吃完正餐，調酒大師還會收集下雨之後冒出來的野生萵苣、香甘菊和繡線菊，精心調配後，為客人們端上一杯精緻的雞尾酒。食物之外，鑄造大師Alex Pole每年都會受邀特地前來，在寒冷的北極升起高温火爐，現場打造鐵質餐具。所有的工具都會提前三個月從歐洲其他城市發出，這期間它們不僅要通過無數的文件、電話和法律溝通進行調運，還時常面臨著大風停航或者貨物丟失的命運。

為了增添娛樂性，不定期還有作家、音樂家、瑜伽教練、電影製作人從世界各地飛來挪威，陪著客人們一起分享一場精心規劃的飯後活動。雖然不像在一般高級餐廳中能享受到最舒適的環境和服務，但隨機遇到一位電視名人，顯然也是這份獨特體驗中的終極「彩蛋」。

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02 越野越好在非洲深處追蹤大猩猩

難以抵達的大陸深處同樣頗受歡迎。這些年來，東非大草原對於旅行者們已不再神秘。當肯亞或者波札那失去了最初的新鮮感時，胃口大開的人們開始將目光轉向了以動盪歷史出名的盧旺達。這片東非腹地的貧瘠土地，相比鄰居烏干達和坦桑尼亞，多年以來其實很少被旅遊者關注。但較少的開發也意味著更加野生真實的景色。

在盧旺達，不僅有相互環繞的火山和湖泊、成片咖啡和香蕉林形成的獨特風景，最引人注目的，是世界上僅存四百多隻的銀背山地大猩猩。為了觀賞這種動物，遊客會徒步一整天，穿越竹子與刺蕁麻組成的叢林，抵達一處特地為觀光者「分配」的大猩猩家庭棲息地。要想順利穿越這片相對原始的叢林，不僅需要充足的體力，更要小心出沒其間的各種蚊蟲蟻獸。不緊跟嚮導的話，這段路可能有著致命的危險。最終，這場能超近距離觀看250公斤大猩猩的10天行程，會花掉20萬人民幣左右（折合約HKD 223,436）的費用，而且真正觀賞它們的時間只有一小時。

相比從前「非洲狩獵」的熱門地肯亞，盧旺達更加貧窮、難以抵達，平原的物種也更少，價格卻更為昂貴。在肯亞，最低每天120美元（折合約HKD 930），就可以看到大象、獅子和成群的斑馬。但在盧旺達，僅僅是進入大猩猩們棲居的火山國家公園，門票就高達1500美元（折合約HKD 11,670）。如果想要在附近的狩獵小屋住下，5到8個人一晚上則需要花費16000到22500美元（折合約HKD 124,450-175,000）。同時，前往盧旺達的路上不僅要忍受糟糕的路況，遠離泥石流和充滿寄生蟲的湖泊，還要尤其小心無處不在的小偷和邊境的暴力事件。

事實上，英國豪華旅行公司Scott Dunn Private安排的這份獨家行程，不是所有人都可以參與。它的會員制決定了，只有受邀者才能花錢買這份「罪」受。有人為了一次性將珍稀野生動物看個遍，便花145萬人民幣（折合約HKD 1,619,910），從旅行社購買了一份獨一無二的服務。盧旺達的山地大猩猩、加拉巴哥斯群島的巨龜、潘塔納爾濕地的美洲虎......乘坐著由民航客機改造成的私人飛機，他們帶著專屬導遊、廚師、飛行員，一路專人陪伴，從非洲大陸飛躍至美洲大陸。不到兩週，就完成了一般人幾十年都難以實現的旅程。

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03 花三十萬美金聽半小時演出

對真正的富豪來説，旅行的關鍵不是價格，而在於獨一無二的體驗。比如，為了給妻子一個驚喜，一個男人特地委託了奢華旅行規劃師，為他們的結婚紀念日計劃了一場宏偉旅程。

在這份獨家旅行策劃中，兩人將飛往威尼斯，在提前預定的一座私人宮殿中，花30萬美元（折合約HKD 23,334,000）聽意大利男高音安德烈·波伽利獨家演唱半小時，然後乘坐私人飛機，前往多羅米提山脈享受一頓浪漫的野餐。雖然這個聲勢浩大的旅行計劃最後因為新冠疫情被迫取消，但人們的野心可見一斑。在遊遍了地球之後，最極端的旅行者則把目光投向了太空。大約5500萬美元（折合約HKD 427,790,000）的門票，就可以在SpaceX空間站待10天，以27000公里/小時的速度，掠過地球的表面。

今年4月，由NASA前宇航員、以色列前戰鬥機飛行員、加拿大商人和美國房地產經紀人四人組成的一支「精品團」，就作為人類歷史上首個純商業太空旅遊團，完成了這次旅程。出發前的體能增強、荒野求生訓練、離心機測試、模擬艙練習甚至是太空理論學習，都讓這段旅程與「舒適」相差甚遠。狹小、接近零重力、沒有新鮮空氣的環境也代表著，空間站的十天生活並不好過。

與此同時，SpaceX正在緊鑼密鼓地籌備著前往火星的旅行。當然，這不僅意味著高達幾十億美元（折合約港幣77.8億）的交通費用，來回往返更是會花掉一年多的時間。精心的規劃、高昂的花費和艱苦的過程也意味著，旅行不僅是用來享受舒適和便捷，更是為了實現人們對於「傳奇「經歷的追求。豪華旅行規劃師Karen Loftus就説道：「現在有越來越多的有錢人想要去偏遠的地區旅行，這讓他們不僅得以擺脱現代生活的壓力，還收穫了普通人難以想象的炫耀資本。」