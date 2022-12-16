Elon Musk入主Twitter清空三藩市總部　大量名師設計家具低價起拍

【Elon Musk/ Twitter】雖然Twitter並非香港人主要使用的社交媒體，但其在世界各地還是有莫大的滲透力及影響力，相信近月Twitter變天的新聞也成為了大家茶餘飯後的熱話。

Twitter在十月正式被Elon Musk收購，這位現實版Iron Man科技狂人入主後第一件事便是將CEO、CFO及其他高層辭退。最新消息指出，位於三藩市的總部將會有大量「多餘的」辦公室物資將會迎來拍賣，當中包括數以百計Designer Chair及整個廚房的用具等等，精簡人手的消息還是不脛而走。

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

自從Elon Musk入主Twitter之後，雖然他本人聲稱支持言論自由，但還是有大量帳戶被關停，看來除了Twitter員工之外，還有不少用戶被肅清。這些被關停的帳戶大多是媒體記者，而且皆是專門追蹤Elon Musk及Twitter新聞工作者，當中最引人注目的有專門追蹤名人私人飛機位置的學生Jack Sweeney的帳戶，雖然之前Elon Musk曾經作出交涉，希望以5千美元的價錢讓Jack刪除他的追蹤位置，可是Jack卻反要求高出十倍的價錢，Elon Musk當然不受落，然後Jack的帳戶，連同曾經報導過這單新聞記者的帳戶亦一同消失了。

Twitter位於三藩市的總部（圖片來源：Getty Images）

Twitter收購案自今年4月開始，當時Elon Musk提出以430億美元收購方案，並且已經早以26.4億美元收購了Twitter達9.1%的股份。直到10月終於以440億美元成功收購並將之私有化，隨即釋出新計劃，包括將演算法開源，將平台變得更公開公正，並且提出所有用家將會需要進行身份驗證，不過最耐人尋味的一點，莫過於要將三藩市總部改造成為流浪者收容所。自11月開始裁員行動已經展開，計劃要清減三分之一人手，當中多達3,700人，雖然員工對此提出抗議，但Elon Musk則指出離職員工會得到3個月遣散費，已經比法律要求高出50%。

Twitter標誌性的小鳥雕塑（圖片來源：Heritage Global Partners）

清減了如此多人手，還可能真的會把辦公室改造為流浪者收容所，所以現時總部有大量的物資需要清走。相信大家曾搬家，要清走家具實屬煩心之事，最好還是以低價甚至免費作招睞希望有心人幫忙搬走家具，怎料Elon Musk也有如此心思，雖然物資將會透過網上拍賣平台Heritage Global Partners於2023年1月17日開始拍賣，但成交之後將需要親臨總部拿取。到底這些物資有沒有吸引到有心人出錢又出力？

現時在網上拍賣平台已經可以見到拍賣的物資，大多以數十美元價錢起跳，當中吸引眼球的有Twitter標誌性的小鳥雕塑及燈箱、「@」符號標誌等，這種大品牌標誌招牌向來深受藏家歡迎。至於講求實用性或性價比的話，則有多達百張家具名牌Knoll的「Task Chairs」，是符合人體工學的椅界王者；另外無論是辦公室還是家庭皆適合的Knoll Jehs+Laub Lounge Chair，椅子設計可以包裹著用家，是提供無限舒適感覺，如果是全新的索價4千美元。

說到Designer Chair又怎少得Charles & Ray Eames的大師之作，Eames LCW Molded Plywood Lounge Chair由另一家家具名牌Herman Miller出品，推出以來數十年未曾改動設計，被《時代》雜誌評為20世紀最佳設計，集優雅、輕盈、舒適之大成，向來是提升品味點綴家居或辦公室的必備之選。另外面世70年至今依然大受歡迎的Knoll Bertoia Large Diamond Chair也才以50美元起拍，實在令人垂涎。