追逐Rolex Daytona與Hermès Birkin　制定年度儲蓄大計令夢想成真

轉眼來到年終，又是總結與展望的時間，除了總結過去12個月的成績，也要好好計劃將來，而追逐夢幻單品肯定是目標之一，若能定下周詳的大計，Rolex Daytona與Hermès Birkin絕對不是夢。

三年是個說長不長，說短不短的日子，不過好可以妥善地籌備，積極工作配合儲蓄計劃，穩定利息增長回報加上期間再遇上升職加薪的機會，夢幻單品那看似遙不可及6位數字售價，原來也是這麼遠那麼近，工作目標與夢想清單一同達成，就要好好的獎勵自己。

Rolex Daytona 116505（Rolex）

腕錶是男生彰顯生活品味的重要一環，即使功能性強的智能腕錶大行其道，一枚高級腕錶始終是男生必備的配飾。可能你現在已手戴一枚Omega Speedmaster或Rolex Explorer，不過人望高處，當然希望Upgrade自己，而男生最夢寐以求的，當然是Rolex的Daytona。

Daytona 116505配上隕石錶面（Rolex）

Daytona是Rolex永恆之選，雖然Panda Dial「熊貓面」Daytona 116500LN大熱又易襯，但街上撞錶的機會率也甚高，既然定下的是三年大計，不妨追求更罕有更貴重的款式，第一眼看到116505的隕石錶面已留下刻印象，其最大的特點是獨一無二的紋理，稱為維德曼交角花紋（Widmanstätten），是由小行星在宇宙間隨著時間的流逝而慢慢冷卻形成，而且無可能在地球上形成，當中所需的時間動軋幾百萬年。Rolex所選用的主要是由鐵和鎳組成，帶有金屬光澤，尊貴又耀眼。再用上品牌專利的18K永恒玫瑰金，由錶殼、錶圈、錶冠到帶，全部統一採用矜貴金屬製成，比精鋼來得貴氣卻又不會流於俗氣。Rolex Daytona 116505官方定價為$349,800，眾所周知購買Rolex熱門貨品需要進入長長的Waiting List，由現在開始輪候，到數年後儲備足夠彈藥，正是Perfect Time。

男生愛腕錶，女生愛的十居其九是手袋。由Loewe、Dior、GUCCI、CELINE再到Louis Vuitton、CHANEL，無一不歡，然而人生到了某一個階段，便要追逐更高檔次的，那答案顯然是Hermès愛馬仕。

Hermès Birkin手袋是女生們的Dream Bag（Hermès）

要列出女生們的愛馬仕名單，由入門的Garden Party，到簡約的Constance，以至可愛的Bolide On Wheels，十隻手指也數不完，不過她們最渴望擁有的，一定非Kelly和Birkin莫屬，其中Birkin更是終極中的終極型號。

Hermès Birkin手袋

這個以傳奇女歌手Jane Birkin姓氏命名的手袋，是源於Hermès CEO Jean Louis Dumas 80年代時在飛機上巧遇Jane Birkin。當時Jane所使用的包袋把東西散落一地，狠狽不堪，Jean眼見這情況，決定要為她設計一個更實用的袋款，是比Kelly 大又比Haut à Courroies 小的設計，劃時代奢華經典的Birkin就此誕生。不過潮流轉又轉，別以為容量大的Birkin才受歡迎，事實上Birkin 25的入手難度絕對比30高，價錢亦更昂貴，一個全新的Birkin 25在市面手袋店售價約$198,000至$228,00，至於稀有皮革製成的超限量款式則索價約50多萬，如肯花三年時間作穩定儲蓄，愛馬仕夢一定可成真。

以稀有皮革製成的超限量Birkin

為入手名錶與包包定下明確儲蓄目標

看到Wish List中的包包與名錶，即時刺激了滿腦子的購物慾，其實只要好好揀選合適的目標儲蓄保障計劃，既可有穩定回報，同時亦可兼備人壽與額外意外身故賠償，給自己定下三年短期目標，擁有心儀已久的名錶、名牌手袋，指日可待。



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