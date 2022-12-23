珠寶｜來自意大利的獨門技術　8種色調玩盡黃金工藝別具辦識度

聖誕、新年、情人節，冬季令人期待的大時大節陸續到來，為了心愛的伴侶總會想物色一些適合的禮物表達心意，送上珠寶首飾總是錯不了，能夠在矜貴的同時兼顧得上獨特性，今回介紹的這個品牌可能就是大家物色良久的心水之選。

圖片來源：Annamaria Cammilli

創立於1983年的意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli，繼承了身為畫家及雕塑家的創辦人名字，創辦人的丈夫的家族卻是經營祖傳的珠寶事業，藝術與工藝合而為一，所以設計出來的作品往往帶有典雅韻味與藝術氣息。不過品牌最為吸引眼球的工藝，莫過於全球唯一製作出8種獨一無二黃金顏色這個過人之處，黃金向來高貴，但有時不免會略為突顯奢華，至於品牌創作出來的8種金色，並非只有深淺明暗之別，而是竟然有日出黃色、黑溶岩色、粉紅香檳色、自然米色、白色及罕見的朱古力棕色等，可以因應心情、品味及性格突顯個人特質。

圖片來源：Annamaria Cammilli

除此之外，品牌在作品塑形方面採用歷史悠久的脫蠟法，並會巧妙地配合不同顏色的黃金、鑽石及彩色寶石，將優雅線條和豐富層次結合起來。珠寶首飾的本質高尚，再加上設計及技藝上呈現出來的獨有辨識度，往往是最備受青睞之處。另一方面，品牌傲人的「Aetherna」打磨工藝令金屬表面呈現出閃爍與光滑交替的效果，將冷艷的貴金屬也能夠呈現出天鵝絨般的特色質感，同時彰顯深度和立體感。

Velaa Royale系列（圖片來源：Annamaria Cammilli）

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品牌每個系列各有特色，如果想將品牌特色突顯得淋漓盡致，Velaa Royale這個系列作品則透過波浪紋來營造出猶如黃金色的沙丘與微風吹過的風紋般的意境，作品中間的單顆寶石被充滿立體感的多層次波浪紋圍繞著，細膩而動人。至於酷愛簡約的則可以考慮Goccia系列，簡單的水滴線條足以將優雅立體感完美演繹，迷人的曲線還可以配搭鑽石裝飾高貴的緞面水滴邊緣，表面的磨砂效果則賦予細緻質感。

Bouquet系列（圖片來源：Annamaria Cammilli）

如果送禮的對象有著一顆不滅的少女心，以鮮花為題的Bouquet系列更見匠心，鮮花造型相當細緻，出自經驗豐富的工匠巧手，花朵的生命力活靈活現。同樣地，以閃亮拋光與天鵝絨般的打磨效果突顯質感同時增添真實感。如果想配合型格性格，就有以黑白色為主調的Sultana系列，這份與別不同相信能夠在人群中吸引注目，作品有著黃金的如絲順滑特質賦予迷人曲線與立體感，邊緣則以鑽石修飾在低調之中暗藏高貴。品牌以佛羅倫斯為基地，熟悉意大利珠寶的朋友可能會認識，但在香港還是少見縱跡，現由masterpiece by king fook獨家代理終於可以輕鬆入手。