紐約洛克菲勒中心聖誕樹傳統　由民眾捐贈世上最大每年有新意思

聖誕節是不論男女、大人或者小孩，都會心感興奮的節日，雖然比起以前，聖誕節的氣氛已經大大減弱，自疫症以來人們難以上街與密集人群一起觀看燈飾。聖誕氣氛有賴於場地的佈置，香港各地或世界各地都會有大大棵聖誕供人們觀賞或拍照，在美國紐約一座洛克菲勒中心（Rockefeller Center），成為了傳統上慶祝聖誕節必去的景點。

2021年洛克菲勒中心及前方的聖誕樹（圖片來源：Getty Images）

洛克菲勒中心的聖誕樹每年都會搞搞新意思，上年有80米高的聖誕樹點綴了多達300萬顆Swarovski水晶，加上5萬個燈泡，營造如夢似幻的燈光迷陣，圍繞著的燈泡總計有8公里長。每年洛克菲勒中心的聖誕樹都會花上整整一年時間去準備，並由民眾捐贈，原來是歷史傳統來的。

2020年洛克菲勒中心聖誕樹，因為疫情而顯得冷清（圖片來源：Getty Images）

洛克菲勒中心是座落於紐約第五大道的一個建築群，由19棟摩天大樓組成的城中城，於1928年由世界首富洛克菲勒家族出資建造，於1987年被美國認定為國家歷史地標，亦是人類史上最大的私人建築計劃。整個建築群帶有兩種設計風格，30年代建造出來的古典風格以及60年代之後才建造出來的現代風格。後來在1989年，被日本的三菱地所以8.46億美元購入了其51%的股權，後來再分批購入剩下的股權。

2019年洛克菲勒中心聖誕樹（圖片來源：Getty Images）

洛克菲勒中心聖誕樹的歷史，要由1931年開始說起，最開初是由工人們夾錢買一棵普通的冷杉作聖誕樹，他們的家人為他們製作了一些手工花環裝飾，持續舉行了2年之後，慢慢成為了當地傳統，再加入點燈儀式。自此之後洛克菲勒中心聖誕樹一年比一年盛大，影響著紐約市民，來自美國的人們都紛紛捐贈當年的聖誕樹，聖誕樹成為了人們的願望集合體。多年來最大的一棵聖誕樹是1999年，這棵高達100米超過7層樓高，創下了聖誕樹劃時代的歷史。