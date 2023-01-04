世上最大「大埃及博物館」即將開幕　建造廿年大師作內藏驚人藏品

去旅行除了瘋狂吃喝和購物之外，參觀博物館也是一個必做的選項。在2023年，世界上最大的考古博物館有望落成，如果對於古文明如金字塔、法老王這些迷幻又神秘的元素感興趣的話，大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）相信不會令人失望。

圖片來源：Wiki

可能大家早有聽聞大埃及博物館，的確早在2002年埃及當局便計劃興建一個新的博物館，選址更是位於「Giza pyramid」金字塔群附近，直到2005年開始動工時，本來預計到2020年有望開幕的，怎料當地於2011年發生了「阿拉伯之春」革命浪潮，已經推遲了進程，而且在即將完工的這兩三年來亦礙於疫情，最後定在去年底開幕的日期也推遲到2023年初了。

圖片來源：Ministry of Tourism and Antiquities

埃及作為考古的聖地，亦是古文明的所在地，首都開羅當然有一座標誌性的埃及博物館（Museum of Egyptian Antiquities），早在1902年便落成，經過了100多年至今，博物館的規模已經追不上出土文物的進度，據說預計只能收藏約35,000件展品，至今已經擁有多達20萬件，博物館早就吃不消。除了文物展品擁擠，如此獨一無二的館藏自然吸引到世界各地的人們前來朝聖，龐大的人次吞吐量也令到博物館加速損耗。除此之外，除了招呼遊客、保存文物，博物館也起到保護作用，原來我們常在電影橋段中看到那些奪寶、盜墓，也會出現在現實中。在去年疫情期間當地動亂頻生，強盜也對於館藏虎視眈眈，有數十件藏品失竊及受損，而博物館因為日久失修已無力作出保護。所以新館的興建實在是燃眉之急，可惜當初意料不到興建時期要長達20年。

圖片來源：Ministry of Tourism and Antiquities

新館佔地近50萬平方米，足以成為世界上最大的考古博物館，鄰近金字塔蔚為奇觀，距離只有兩公里。此大師之作交由不同的設計及工程團隊操刀，工程方面由愛爾蘭的Buro Happold Engineering以及英國的Arup主理，至於整體景觀設計方面則是荷蘭城市規劃與景觀設計事務所West 8，還有來自德國的Atelier Brueckne處理展廊、中央廣場等部分。博物館外觀以多個三角形組成，相信是呼應當地標誌性的金字塔，建築的輪廓軸線指向遠方的金字塔群。

圖坦卡門金面具（圖片來源：Wiki）

博物館設有佔地2.4萬平方米的常設展廳、文物保護中心、景觀花園以及兒童博物館和教育區，當中最令人引頸以待的，相信是1920年代出土的法老王圖坦卡門的陪葬品，以前礙於空間問題而未能將5,000多件完整呈現於大眾眼前，當中有引人入勝的圖坦卡門金面具。

胡夫太陽船（圖片來源：Wiki）

這些展品已夠重量級，其實還有多達33具皇室成員的木乃伊、法老石棺，甚至在不少人眼中為更具吸引力的「胡夫船／胡夫太陽船」，是於1954年在胡夫金字塔出土的陪葬古埃及船隻，相信是於公元前2500年左右建造，距今已有4千多年歷史了，據說如果放回水中依舊可以航行。本來胡夫船收藏在太陽船博物館中，去年夏天已遷入大埃及博物館現址當中。最後，近年大家有否覺得，入場看藝術、看展覽開始變得愈來愈貴？不過大埃及博物館的入場門票僅收費25美元，實在超值得令人不禁感動起來。