極珍稀錢幣收藏｜皇家加拿大鑄幣廠出品　99.95%純鉑金以粉鑽綴飾

錢幣是價值的指標，但錢幣本身亦可以價值非凡。 錢幣一向都是藏家的其中一個收藏目標，一些已經停產或別具歷史意義的錢幣，往往有著比起錢幣本身高出極多倍的價值。說到錢幣，又不得不提皇家加拿大鑄幣廠，是加拿大國有化鑄幣廠，除了本土之外亦有生產其他國家的錢幣以及紀念幣，當中運用到一些稀有金屬及材料，這種藝術與工藝令人著迷而且具有可觀收藏價值。最近鑄幣廠推出綴以粉鑽的極罕有錢幣系列，僅有少數流出市場，彰顯奢華與別出心裁，適合收藏觀賞，或是送予重要的人。

圖片來源：Aurom

是次推出的Opulence系列錢幣共有3款，是由皇家加拿大鑄幣廠與Kunming Diamonds在香港創立的公司——Aurom合作推出的作品。其稀有之處主要關係到鑄造錢幣所用到粉紅鑽石，來自世界著名的西澳金伯利Argyle粉鑽礦場，粉鑽本身已經極為稀有，原來在全球礦場每年出產的鑽石當中，只有不多於0.1%為粉鑽，當中九成以上皆是Argyle礦場出產的，可惜的是這個重要的礦場現已停業，粉鑽的稀缺性大為增加，價值提升至史無前例的程度。

來自世界著名的西澳金伯利Argyle粉鑽礦場的粉鑽（圖片來源：Aurom）

Opulence系列三款作品由加拿大藝術家Simon Ng所設計，每款皆飾以櫻花圖案，相信是呼應粉鑽的迷人的色彩，而且正面飾有已故英女王伊麗莎白二世之肖像，三款作品當中最引人入勝的定必是「Splendour」。這是皇家加拿大鑄幣廠史上首枚以99.95%純鉑金打造的10安士錢幣，直徑76.25毫米，櫻花圖案精美環繞著藤蔓花邊，突顯精湛的工藝，鑲嵌了64顆總重1.2克拉的艷彩粉鑽，全球限量鑄造僅5枚，定價為1,565,000港元，足以令藏家驚艷。至於另一款「Grandeur」2安士錢幣同樣以99.95%純鉑金鑄造，直徑42毫米用上總重0.34克拉的30顆艷彩粉鑽綴飾，櫻花圖案設計環繞一圈茂盛的花朵與金銀絲藤蔓，Splendour的設計複雜充滿工藝感，Grandeur則瀰漫著優雅氣質，後者全球限量30枚、定價為352,000港元。

Splendour（圖片來源：Aurom）

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至於「Treasure」是以99.99%純金鑄造1安士錢幣，設計受裝飾藝術啟發，櫻花設計採用側面角度，花瓣泛有漩渦別樹一幟。錢幣飾有5顆總重0.06克拉的艷彩粉鑽，以人手鑲嵌上鍍玫瑰金鉑金部分。正面除了伊麗莎白二世肖像，亦有微妙的櫻花花瓣田野圖案背景。Treasure定價為82,000港元較為平易近人，全球限量400枚。其實是次Opulence系列還有一款最珍稀之作，「The Ultimate」是全球只限一枚，也是皇家加拿大鑄幣廠史上打造首枚重達1公斤99.95%純鉑金錢幣，早在去年5月底被匿名買家投得，以1,261,250加元成交（約為735萬港元），一舉創下了加拿大錢幣拍賣紀錄。