波斯地毯Persian Rug為何價格高昂？人手編織或機織要看這點分辨

以鮮艷色彩、精緻圖案、頂級材質和精美工藝著稱的波斯地毯（Persian Rug）發展至今已有2000多年歷史，這項來自伊朗的傳統工藝品價格高昂，並且一直深受歐洲貴族和上流社會喜愛。

一些有年頭的手織波斯地毯更是價格不菲，幾乎可與頂級豪宅的價格相提並論。而波斯地毯為何這麼貴呢？

揭開波斯地毯身價之謎！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

波斯地毯以真絲、羊毛和棉為原料

首先，傳統的波斯地毯主要以真絲、羊毛和棉為原料，其中真絲使用越多價格越加昂貴；至於顏料則是從植物和礦物中提取，這種天然染料的染色效果能經久不褪，包括許多數百年前的地毯，上面的顏色至今仍相當豔麗，這是其他國家的地毯難以仿效的。

波斯地毯多為手工製作

其次，波斯地毯在製作上的要求也極為嚴格，生產手工地毯多以家庭作坊為單位，從事地毯圖案設計的地毯大師一職多為世代相傳，負責規劃地毯的材質、染料和配色，再交由編織女工進行編織。編織女工則要從七、八歲一直學習到大約適婚年齡，才能完全掌握手工編織地毯的技藝；而一張4平米大小的地毯，平均至少需要4名編織女工、花費30個月的時間才能編織完成。

同場加映：香水種類｜古龍水、香精、EDT、EDP怎區分？噴灑方法影響持香長短（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

品質好的波斯地毯非常耐用

真正具收藏價值的手工波斯地毯除了可以經久保存，也無需太擔心日常維護的問題。品質良好的手工地毯並不怕踩，反而越踩顏色越光亮，因為地毯隨著時間越久，越需要靠踩踏來保持本身的韌性。至於日常保養，其實只需要即時清潔表面污漬，有些地毯甚至2～3年進行一次專業清潔即可。

選購時注意材質與作工

而選購波斯地毯時，需要考量的條件包含材質、編織密度、尺寸、製造家族等因素。其中，編織密度國際上以KPSI（Knots PerSquare Inch，每平方英寸的手工打結數量）來表示，而編織密度越高花費的工時越久，價格也越昂貴；製造的家族則決定藝術風格，甚至有獲得國際榮譽的家族還能為作品增加附加價值。

同場加映：另類旅行體驗｜這些富豪燒錢是為享受還是難受？豪花4萬只為1條魚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

此外，購買前還要分辨地毯是手工編織還是機織，最基本的識別方法是觀察毯穗。正常來說，毯穗是地毯編織完之後，經線多餘出的部分，因此毯穗會是毯面的延伸，呈現自然下垂的狀態；仿製品的做法則是把毯穗縫合在機器編織的地毯上，冒充手工地毯。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一張真正的波斯地毯Persian Rug為何那麼貴？】