Vicuña小羊駝毛極珍貴堪稱秘魯軟黃金　LVMH更不惜豪花203億收購

究竟是什麼頂級毛料讓皇室貴族愛不釋手，甚至讓LVMH集團花上26億美金（約203 億港幣）收購這種毛料？

來自安地斯山脈，被稱作「秘魯軟黃金」的Vicuña小羊駝毛重量極輕又十分保暖，且在過去僅供古印加國王使用，如今用它製成的大衣喀什米爾（ Cashmere ）羊毛貴上3倍。

秘魯軟黃金

小羊駝（Vicuña），主要棲息於南美洲安第斯山脈的草原，皮毛呈發亮的淺褐色，自古被印加人奉為神靈，稱為「安第斯山脈的皇后」，其珍貴的紗線專門留給皇室使用。

為了在南美洲高地寒冷乾燥的高原生存，小羊駝生有獨特的金黃底層絨毛，這種超細的毛平均直徑只有12.5～13微米，短而致密，具有非凡的溫度調節性能；而在越極端的氣候下，這種纖維會越細，顏色也會越淺。除此之外，Vicuña毛擁有令人難以置信的柔軟和豪華舒適的手感，輕軟保暖又透氣，更是所有天然纖維中最耐磨、不易起毛球的實用之冠。

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高級奢華兼具綠色時尚

然而在16世紀時，駱馬（Lama）因為毛皮受到西班牙征服者的屠殺，數量銳減；從那以後，儘管當地政府採取了無數保護措施，偷獵仍然以驚人的速度繼續，並導致駱馬數量到20世紀60年代減少到不足5000頭。在1976年的華盛頓公約（CITES）中，駱馬被列入瀕危物種名單，該公約也完全禁止買賣其毛皮的行為。

直到1994年，以Loro Piana等企業為首的國際聯盟啓動駱馬保護項目，取得獨家授權交易駱馬纖維，並與秘魯當地農民合作，保護駱馬免遭偷獵者殘害。藉由在秘魯舉辦的「Chaccu」剪毛慶典，農民會在捕捉駱馬後，以無痛的方式取得駱馬毛再將之放回。目前，這一舉措已獲得顯著的成功，秘魯的駱馬數量已從1995年的98,000隻增加到180,000多隻。

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為何小羊駝毛如此昂貴？

收集和加工小羊駝毛，是一個按照傳統工藝進行的耗時過程，需要繁瑣和精細的分揀。每頭小羊駝每兩年只剪毛一次，成年羊駝能產出250克毛髮；經去毛加工之後，去除防護型的粗毛，最後只剩下120～150克。每年vicuña纖維的全球供應量最多不超過8000公斤。而平均來說，製作一條圍巾需要一整隻小羊駝的絨毛，而一件毛衣需要6隻小羊駝絨毛，至於一件大衣則需要用上整整35隻小羊駝絨毛，由此可見Vicuna駱馬毛有多珍稀了。

在以往，由Vicuna材質製作的衣服都是秘魯皇室才能擁有的奢華享受。現在Vicuna也被稱為「用金錢可以購買到的最好的纖維」。目前能生產這種奢華面料衣服只有秘魯的幾個國寶級品牌、Sol Alpaca、QAYTU等。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：S世界上最頂級的毛料 「秘魯軟黃金」Vicuña小羊駝毛】