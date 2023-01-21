東方快車打造世界上最大帆船　創立人受海上旅程啟發推出傳奇火車

東方快車（Orient Express）是一間歷史悠久的火車品牌，自1883年起營運，由於是長程列車，所以設計裝潢都具有豪華氣派強調車上的享受。品牌不光是專注於列車業務，最近還推出長達220米的帆船，號稱為世界上最大的帆船。

東方快車（圖片來源：東方快車）

Orient Express Silenseas成為這個經典火車品牌的新成員，預計將會於2026年啟航。帆船由多方合作打造，由酒店集團 Accor 推出，由建築師 Maxime d'Angeac 和 Studio Stirling Design International 聯手設計，內飾則交由 D'Angeac 操刀，並由造船商 Chantiers de l'Atlantique 所建造。帆船以三帆推進，每張帆的表面積為1,500米，並配備由液化天然氣提供動力的發動機，可以在風平浪靜的時候推動船隻。

Orient Express Silenseas（圖片來源：東方快車）

帆船的設計旨在復制從1883年到2009年橫跨歐洲的東方快車的輝煌和舒適，將會設有54間乘客套房，全部面積統一為70平方米，另有配備一間1,415平方米的大型總統套房。除了房間之外的設施包括兩個游泳池、一個水療中心、兩間餐廳和一個地下酒吧。足夠為乘客提供舒適的海上生活。

Orient Express Silenseas（圖片來源：東方快車）

除了體型大是賣點，帆船作為豪華東方快車的延續，這艘海上巨無霸將會把奢華旅行的體驗帶到世界上最美麗的海洋上，提供無與倫比的服務和精緻的設計空間，向東方快車的歷史致敬。室內設計體現了過去與未來的完美平衡，受法國里維埃拉黃金時代的啟發，設計呈現精緻的優雅。

東方快車的創立人Georges Nagelmackers（圖片來源：wiki）

東方快車會打造船隻並非無跡可尋，原來東方快車的創立人Georges Nagelmackers在創建品牌之前，於1867年登上了連接歐洲和美洲跨越大西洋的輪船，他被巨型輪船的宏偉所吸引，受豪華的旅客套房而著迷，體驗了餐廳的社交場景以及休息室、圖書館和娛樂場所帶來的獨特氛圍，自此以後，他決意要將所見所感以另一個形式表現出來，後來激發了他在1883年推出傳奇火車東方快車。