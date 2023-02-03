泛用性極高家用智能機械人面世　獲獎設計專為家居安全守護而設

【人工智能/ AI】機械人一直是不少男生的熱切憧憬對象，近年機械人慢慢從科幻的世界化為現實，不過並非用來擊退邪惡敵人，而是融入家中。都市人的生活非常繁忙，大部分人每天有三分二時間花在工作和睡覺，實在缺乏時間留給家人，對於家中有長者又有幼兒的人們來說不免每時每刻都會生起擔心之情，因為家居雖然表面安全，但往往暗藏危機。

圖片來源：ENABOT

有見及此，一個名為ENABOT的品牌分別針對長者、小孩和寵物，研發出多款AI智能機械人，迎合一般大眾家庭的所需。而且早前在拉斯維加斯舉行的2023 International CES（國際消費類電子產品展覽會），品牌更推出最新的作品EBO X，擁有先進技術是為最適合家庭的守護機械人，並奪得了「機器人」和「智能家居」兩個類別的創新獎項。

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EBO X的設計猶如智能管家般可以進行監測、記錄、通知以及互動，配備適合家居各種地形的輪子、夜視功能以及4K攝像頭，並添加了麥克風和揚聲器，讓用家可以與機器人交談和作出指令，用家亦可以藉此與家人進行遙距溝通，機器人的眼睛會根據反應而改變顏色。

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連接專用的應用程式，用家可以隨時查看機器人在家居中活動時所看到的一切，並且控制其活動範圍。機械人還可以用來打電話、播音樂，動態燈光效果會隨著歌曲的節奏而變化，兼具安全守護、遙距溝通和娛樂互動功能。

當中AI的應用，對於家居安全的管理實為重中之重。例如，可以將家中一些地區設為危險區域，當有人進入該區域便會作出提醒；機器人的眼睛可以透過人體動作識別，用以檢測家人有沒有跌倒、受傷這些危險情況出現；偵測到哭聲或呼叫聲之後會作出提醒以及連接到其他家庭成員的電話；還會提醒家人吃藥，不只是作出響鬧，更會透過人臉辨識功能主動找到相應的家人。EBO X在CES中展示之後，預計將會在今年第二季度推出市場，實在令人期待迎接這位智能家居新成員。