李鍾碩與IU定情之地曝光！日本名古屋最高級度假村　索價1萬2千起

選酒店的眼光真不錯。

2022年12月31日，李鍾碩與IU互相認愛，高調承認相戀4個月。這對頂流官宣的消息一出，立馬引爆網絡討論。畢竟兩人是眾多追星族眼中的男神女神。據韓媒報道，事情早有苗頭，原來兩人此前同遊日本名古屋，入住當地最高級度假村，度過了三天兩晚的聖誕假期。

筆者不追星，但對兩人選酒店的眼光有些好奇，原來這個度假村就是Amanemu安縵伊沐。作為安縵目前日本已開業的三間佳作之一，安縵伊沐比起安縵東京與安縵京都來說，小眾得多。它出自大師Kerry Hill之手，是安縵首間温泉度假村。景緻絕佳、私密性也很好，的確很適合秘密約會。

我們一起來看看韓娛頂流的這個定情之地。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 安縵首個温泉度假村

一間酒店即是一個目的地，安縵永遠有這樣的吸引力。Amanemu安縵伊沐也是存在於一片避世、小眾的畫卷之中的。坐車穿行於伊勢志摩國家公園，直到快要到英虞灣（Ago Bay）沿岸時，才能看到安縵伊沐影影綽綽的樣子。

這裏是日本本州三重縣，不像京都、東京這般人流如織，三重縣很少成為遊客的第一目的地，但它與山海相依而風景一絕，豐富的動植物資源滋養著環境與身心，擁有著一個度假天堂的資本。

2016年時，安縵伊沐就作為該品牌首個温泉度假村開業了。由Kerry Hill操刀的建築，脱胎於江戶時期民居。排列整齊的木炭磚瓦組成寬大、低矮的屋檐，同色系的深灰色木製外牆帶來温暖、厚實之感。日式温度帶來親切的、寧靜的氛圍，叫人放下心防，踏入其中。度假村內部佈局鬆散，古樹、綠植、路盡頭的海成為其中主角，給予住客寧靜的力量。

02 觀山海、攬星河的日式旅館

安縵伊沐共擁有24間套房與4套兩居室別墅，每間均配有私湯。與自然作伴的房間，連名字都取得很相配。森之套房、月之別墅……光是聽著，就已經想象出一幅風吹葉動、銀輝滿地之景了。森之套房擁有99平方米的面積，室內被原木包裹，清新而温暖。

雖為日式旅館風，但梯形挑高屋頂為氣勢鋪墊，加之四周的落地窗引入隨處可見的蒼翠，卧室與起居室合二為一帶來的寬敞更讓人心曠神怡。你可以躺在私湯裏，感受日式温泉浴池浸浴的舒暢。窗前可能是一棵古樹，也許是一片青草，被靜謐的花園景觀環抱著，被清潤的海風輕輕吹拂，享受著自然的療愈力量。而其他或朝山海，或攬星空的房間，都在一一豐滿著關於安縵度假的想象。

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03 尋訪古蹟 與海女共進午餐

酒店內外，都有充分的空間可以探索。佔地2000平方米的水療中心是一大亮點，不僅在大型温泉浴池可體驗，也有兩座獨立的温泉亭閣可提供舒適而私密的水波養療活動。酒店另有兩間餐廳與酒吧供應四時風味，春夏在海邊與清風同用餐，秋冬也有恆温泳池的熱氣作陪，讓人有享受美饌的耐心。

當然，你也可以以酒店為原點，逐步探索周圍。一旁的伊勢神宮不可不去。這是日本最神聖的道場之一，穿上傳統和服，觀賞晨禱儀式和祭祀舞蹈，一一解鎖這個神秘的聖地。如果要深入感受當地人文，那麼與海女共進午餐 絕對足夠特別。

海女指的是女性自由潛水者群體，他們靠捕撈深海貝類、海藻和海膽為生。從居住的環境至每個人的故事都是鮮活的歷史。有這些獨特的體驗加成，這間安縵也可以列入年度必打卡清單了。