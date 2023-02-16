男士香水｜10大女生最愛的男香 一秒化身魅力氣質男神

誰說噴香水是女生的專利？想讓異性或是在約會時留下深刻印象，男生都要懂得找到專屬的味道，突顯個人品味，絕對時是為自己大加分的關鍵！以下小編整合網民投選的10大女生最愛的男士香水，由成熟、高冷到清新格調的香水都有上榜，加上小心機噴法讓香味更持久，完美化身成讓人心動的「行走荷爾蒙」！

10大男生必備氣質香水推薦 輕鬆打造迷人獨有魅力

TOP 10 冷酷都市男必備：COACH 時尚經典淡香水

COACH - 時尚經典男性淡香水 100ml

COACH 男香香氣一直象徵著對生活的充沛精力、對事物的冷靜自制以及對情感的自信不羈。以清爽的綠梨與清新的柑橘香氣作為紐約人的活力充沛前調；而荳蔻、香菜與天竺葵帶著辛香調的原料，添加一絲暖意與豐富性；配搭後調的木質調海地香根草與麂皮皮革與琥珀萃取，散發高冷都市型男的撩人氛圍！

COACH - 時尚經典男性淡香水 100ml

「01網購」 入手價：24,000 積分 + $240

優惠價：$480

原價：$988

優惠連結：http://bit.ly/3Xj0guL

TOP 9 自信熟男魅力：MONTBLANC EXPLORER Ultra Blue 淡香精

MONTBLANC - EXPLORER Ultra Blue 男士淡香精 100ml

“Explorer Ultra Blue” 以冰雪覆蓋了山峰及廣闊的湖泊作靈感來源，清新的柑橘與粉紅胡椒恍如置身蔚藍大海，夾帶性感的紫羅蘭葉和龍涎香，配上充滿異國風情的廣藿香和皮革香調，絕對是熟男增強自信魅力的香氣！

MONTBLANC - EXPLORER Ultra Blue 男士淡香精 100ml

「01網購」 入手價：26,700積分 + $268

優惠價：$535

原價：$1,333

優惠連結：http://bit.ly/3HO3RLC

TOP 8 陽光少年感： 三宅一生 一生之水淡香水

ISSEY MIYAKE - 三宅一生 一生之水男士淡香水 100ml

整體以潤澤清爽的水木香調，非常適合在工作休閒場合使用，搭配簡約線條感的磨砂玻璃瓶身，氣質感瞬間提升。主要以橘子、柚子、檸檬、佛手柑組合，給人鮮明的第一印象。中後調則偏重運用辛香味香料及麝香、檀木等突出男性魅力，令人想起少年時的那份青澀的氣質，是陽光男生的不二之選！

ISSEY MIYAKE - 三宅一生 一生之水男士淡香水 100ml

「01網購」 入手價：20,400 積分 + $204

優惠價：$408

原價：$864

優惠連結：http://bit.ly/3XfBVpx

TOP 7 清新率性男：Giorgo Armani ACQUA DI GIÒ EDP 男士香水

Giorgo Armani - ACQUA DI GIÒ EDP 男士香水 75ml 官方售價：$790)

想讓女生直倒懷中？這款海洋調香水就不能錯過！ACQUA DI GIÒ 一直是男士香水的現代經典，以清爽的青柑橘香調、快樂鼠尾草中調和廣藿香精油，搭配出被海洋擁抱的療癒香氣，讓你能展現出最清新率性的男性魅力！

TOP 6 英倫紳士風度：BURBERRY 倫敦男性淡香水

BURBERRY - 倫敦男性淡香水 30ml

沉穩內斂的木質香，搭配清冽迷人檸檬、薰衣草及肉桂的香氣，並以藝術感手法，將怕羞草與濃郁皮革融合，給人文質彬彬的印象，舉手投足間都散發成熟浪漫的迷人魅力！營造出利落且安穩的嗅覺享受，就如風度翩翩的英倫紳士般暖意撩人。

BURBERRY - 倫敦男性淡香水 30ml

「01網購」 入手價：10,500 積分 + $105

優惠價：$210

原價：$488

優惠連結：http://bit.ly/3DSLwvs

TOP 5 溫柔時尚型男：Le Labo 33檀香淡香精

Le Labo - 33檀香淡香精75ml (官方售價：$1,280)

與小編一樣是木質調香氣愛好者就必需入手這支！以檀木作主調，卻綴以清新的雪松、紙莎草，再融合其他草本植物與香料，帶來讓人驚喜的柔和煙燻皮革味，即使是女生使用也不會過於份剛強。把溫柔於時尚氣質完美結合，這款小眾香氣充分突顯個人魅力。

TOP 4 慵懶感文青必備：Maison Margiela慵懶週日清晨淡香水

Maison Margiela - 慵懶週日清晨淡香水 100ml

男生香水最怕就是氣味過於濃烈，對於初次嘗試噴香的男生，這款絕對不會出錯！Maison Margiela的這支慵懶週日清晨淡香水便能帶來清淡自然的香氣，前調以一抹柔和鈴蘭、黃葵子香氣帶出週末起床時的慵懶氛圍。再配合基調中廣藿香、白木、白麝香，就像剛洗的舒適棉質床單，一噴頓時散發純粹乾淨氣質文青感覺！

Maison Margiela - 慵懶週日清晨淡香水 100ml

「01網購」 入手價：34,900 積分 + $349

優惠價：$698

原價：$1,628

優惠連結：http://bit.ly/3jGGJGR

TOP 3 率性霸氣總裁：Dior SAUVAGE曠野之心香水

Dior - Sauvage曠野之心香水60ml

Dior - Sauvage曠野之心香水60ml (官方售價：$825)

經典的Sauvage仍然成為必備人氣男士香水之一！黑藍漸變色的高質瓶身設計，隱約瀰漫着神秘的吸引力，而佛手柑質與薰衣草的結合，配以琥珀和雙重蒸餾廣藿香的溫暖基調，平衡出清透與濃烈香氣間的完美比例，散發最強烈的誘人霸氣總裁魅力。

TOP 2 撩人異國情調：Tom Ford 雪松秘境香水

Tom Ford - Bois Marocain 雪松秘境香水 50ml

Tom Ford - Bois Marocain 雪松秘境香水 50ml (官方售價：$2,320)

連韓星孔劉都在用的Tom Ford全新Bois Marocain雪松秘境香水，從瓶身設計就如一件高奢細膩的藝術品。以側柏與雪松作為主調，融合杜松油、海地岩蘭草油與澳洲檀香，整支香水都帶來怦然心動的異國氛圍。溫潤的木質香調，有種讓人一試難忘的體驗！

TOP 1 溫柔暖男氣息：BVLGARI Pour Homme 大吉嶺茶淡香水

BVLGARI - Pour Homme 大吉嶺茶淡香水 100ml

以CP值來說是非常長青百搭淡香水之一！以大吉嶺茶、黑加侖花等為基調，再加入水蓮，氣味清新舒透、簡單而純粹。中調則散發癒創木、胡椒的雅致；後調洋溢著透明琥珀、麝香的溫暖，讓人時時刻刻精神飽滿，散發陽剛而清爽的暖男氣質。

BVLGARI - Pour Homme 大吉嶺茶淡香水 100ml

「01網購」 入手價：24900 積分 + $249

優惠價：$498

原價：$888

優惠連結：http://bit.ly/3I7fcHZ

立即查看更多不同類型高級香水▶http://bit.ly/3XtwxPH◀

更持久撩人！必看噴香「小心機」魅力秘技

使用香水時，建議可噴在耳垂後方、鎖骨、手肘內側、手腕、膝蓋後方及腳踝上側等血管匯流，體溫較高的部位，香氣散發更易更持久！建議可先將香水噴到手腕，隨後輕點在耳背、後頸及內手肘等位置。想再小心機點，建議可噴在頭髮、腿部、膝蓋內側或內衣等位置，氣味不會過於濃烈，偷偷地散發淡淡個性香氣，讓人一嗅傾心！