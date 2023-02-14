2月生日石紫水晶用途多多代表智慧　無論天然還是人工都性價比高

2月是一個有著滿滿浪漫感覺的月份，一來是情人節所屬的月份，二來2月踏入春天，氣溫回暖花開滿地，身心融入美麗動人的大自然之中。2月的生日石同是浪漫的紫水晶，紫水晶代表智慧、幸運與誠實，適合男女朋友送禮或者配戴。

紫水晶（圖片來源：Wiki）

紫水晶自古以來便深受愛戴，紫色豪華矜貴，以前是皇室成員專用色調，中國也有紫氣東來之說。天然紫水晶在晶洞中形成，紫色來自晶石內含有的鐵、錳等礦物。在歐洲和埃及出土文物之中可以找到紫水晶，亦常常在皇室和教會飾物上見到，古人覺得紫水晶有助於療傷、保持頭腦靈敏清醒，士兵們在出戰前都會配戴紫水晶作為護身符。

倫敦自然歷史博物館展出被詛咒的紫水晶（圖片來源：Getty Images）

紫色帶有神秘的感覺，相傳紫水晶也有神秘的力量，送贈紫水晶就等於將力量和智慧送給人。紫水晶還有一個不平凡的力量，紫水晶在希臘語中是Amethyst，帶有不醉的意思，或許是因為紫水晶呈現了葡萄酒的顏色，亦都與保持頭腦清醒的功效相符。在戀愛的角度，紫水晶可以讓配戴者保持冷靜，不被愛情沖昏頭腦。所以與其是增加戀愛感覺，不如說是讓愛情細水長流一點。

紫水晶（圖片來源：Unsplash）

紫水晶的莫氏硬度為7，比起紅、藍寶石要低，代表更易破碎和刮損需要小心保養。在古時紫水晶是很矜貴的，然而，直至20世紀在南美比如巴西等地發現了大量的紫水晶礦後，紫水晶的價值大大降低，成為了較為平易近人的寶石。況且現時還盛行人造紫水晶，這些合成紫水晶與天然紫水晶的性質相同，卻只需要半年時間左右便可生產出來，要不是有專業的寶石檢測儀器去檢定的話，常人是很難將雙方分辨出來的。人造紫水晶比較便宜，性價比較高，然而如果考慮到內裡蘊含的靈氣的話，是否選擇人造紫水晶就見仁見智了。