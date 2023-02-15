《鐵達尼號》稀世寶鑽「海洋之心」　原型希望藍鑽背後有傳奇故事

【鐵達尼號/ Titanic】電影經典中的經典《鐵達尼號》（Titanic）現正上映25周年紀念全新3D重製版，而2022年亦是鐵達尼號沉沒的110周年。《鐵達尼號》的票房穩守史上第三高的位置，但緊隨其後的有同是出於導演占士金馬倫之手的《阿凡達 2 水之道》，至於《阿凡達》則長期高踞榜首。

《鐵達尼號》（Titanic）現正上映25周年紀念全新重製版（電影海報）

鐵達尼號被稱為「夢幻之船」，於1912年首航，在英格蘭出發駛向美國紐約，旅程僅僅開始了2小時40分鐘便在大西洋撞上冰山沉沒，共造成1,514人死亡。事件一度轟動全世界，船上的遺物亦成為了珍貴的海底寶藏，後來美國政府立法保護船隻，可是因為沉沒地點為公海，所以美國的〈1986年鐵達尼號海事紀念法〉並沒有發揮作用，最終船上不少「寶物」隨後陸續登上拍賣場。說到最具價值的寶物，有看過電影《鐵達尼號》的朋友腦海也會馬上閃出「海洋之心」吧，其實這顆稀世寶鑽只屬電影中的虛構之物，話雖如此，卻的確有參考設計的原型。

《鐵達尼號》電影劇照

相傳「海洋之心」的吸引力無人可擋，恍如被下了詛咒一樣，擁有者亦會遭受厄運，正如鐵達尼號沉沒一樣。在電影中，最後年老的女主角Rose將「海洋之心」拋下大海。原來「海洋之心」的原型，是一顆名為「希望」（Hope）的藍鑽。傳說一位法國探險家於印度的旅程中得到一顆巨鑽並獻給國王路易十四，後來這位探險家雖然因此而得到官職，卻因為被兒子揮霍了全副身家，年老時再去一次印度尋寶，可惜最後被野狗咬死。至於路易十四則將這顆巨鑽打磨好，命名為「法蘭西之藍」並鑲在皇冠上，最後迎來天花病死的命運。接著流傳到路易十五的情婦、路易十六及其王后手上，最後皆於法國大革命時被送上斷頭台，自此這顆「法蘭西之藍」便下落不明，據說是被小偷偷走了。

希望藍鑽（圖片來源：Smithsonian Institution）

時間來到1824年，於倫敦的珠寶市場上出現了一顆美艷動人的藍鑽，據說是由「法蘭西之藍」重新打磨而成的。當時一位姓Hope的銀行家花了18,000英鎊買走，並以自己的姓氏來命名，正是希望藍鑽的由來，並於1851年倫敦世界博覽會和1855年巴黎世界博覽會上展出過。不過寶石的厄運似乎亦被流傳了下來，Hope的外孫把寶石繼承了，卻因揮霍無度陷入破產，晚年相當潦倒把寶石賣掉。之後寶石輾轉間多次易手，流落在倫敦、巴黎最後在1949年被一位紐約珠寶商買下，經過數次展出之後，也許這名珠寶商也察覺到寶石有異，再於1958年將之捐贈予華盛頓史密森尼學會，直到現時仍收藏在學會管理的美國國立自然歷史博物館中。

關於電影中出現的「海洋之心」，雖說是道具並沒有其原型希望藍鑽般有著傳奇的故事，但它本身也是一顆由坦桑石打造成的珠寶，而坦桑石後來也因此聲名大噪。當年由英國珠寶商Asprey & Garrard負責打造，一共定制了三條相同的寶石頸鏈，後來各自落入藏家手中。於1998年，女歌手Celine Dion出席當年的奧斯卡金像獎頒獎典禮，演唱了《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉，當時她亦戴上了一條「海洋之心」，原來是Asprey & Garrard特意再打造一條真正的版本，用上了重達171克拉的錫蘭藍寶石切割成心形，還環繞著103顆鑽石，矜貴非常，後來寶石被用作慈善拍賣。