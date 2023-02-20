瑞士度假勝地格勞賓登州　多家藝術酒店坐享清淨無瑕的大自然氣息

疫情過後，即使世界上很多城市重新歡迎遊客前來，但以前人潮擠擁的城市仍有待復興。我們在構思旅遊目的地之際，或可考慮多接觸大自然，置身於壯麗的自然環境之中，有助洗滌心靈。瑞士向來都是旅遊的好選擇，有壯麗的山景、寧靜怡人的湖泊、令人響往的中古小鎮，清淨而無污染的景色與空氣最適合滋養身心。

瑞士東南部的格勞賓登州是一個水療度假勝地，地理位置處於阿爾卑斯峽谷之間，冬夏兩季各有特色，在冬天當然是欣賞雪景，可以乘雪橇或滑翔傘，甚至乘坐熱氣球沿途飽覽壯麗山峰雪景；這裡亦不被冬季雪景專美，於夏季可以到訪湖泊、森林與牧場，中世紀城堡與山脈相映成趣，來到秋季亦有滿滿的金黃樹林蔚為奇觀。

位於Vals的7132酒店有著一個以6萬塊當地石英岩板製成的溫泉浴場（圖片來源：7132 Hotel）

在住宿方面，格勞賓登州有著多家頂尖酒店等待大家的到來。如果想享受溫泉浴場，位於Vals的7132酒店則有著一個以6萬塊當地石英岩板製成的溫泉浴場，提供不同溫度的泳池、蒸汽或水療浴場，並選用英國保養品牌ESPA作為洗滌旅途疲憊的衛浴用品。酒店外觀簡約，擁有獨特圓弧型設計，是出自普立茲建築獎得主、瑞士建築大師Peter Zumthor之手。至於酒店的最高樓層總統套房和閣樓套房則由日本知名建築師隈研吾操刀，酒店各個房間都能夠欣賞周邊壯麗的山景。

5星級酒店Precise Tale Seehof創立自1869年，超過150年以來一直屹立於此招待訪客（圖片來源：Precise Tale Seehof）

坐落於Arosa的酒店Tschuggen Grand Hotel，設有米芝蓮二星餐廳「La Brezza」，也是饕客必到之處（圖片來源：Tschuggen Grand Hotel）

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如果是首次光臨貴境的朋友，或會想入住當地最傳統的酒店。5星級酒店Precise Tale Seehof創立自1869年，超過150年以來一直屹立於此招待訪客，當地傳統酒店服務應有盡有，設有對正山區雪景的按摩浴池，可以飽嚐傳統瑞士芝士火鍋，設有3家餐廳均以當地時令食材入饌。另一家坐落於Arosa的酒店Tschuggen Grand Hotel，設有米芝蓮二星餐廳「La Brezza」，也是饕客必到之處。它另外一大特色是座落於海拔1,801公尺之上，在飽覽高山景觀的同時可以享受到充足的陽光，內裡每一間客房都以溫暖色調來設計，務求打造最舒適的居住氛圍，如果在冬天到來，則可以乘坐私人纜車前往滑雪場。

Waldhaus Flims Wellness Resort被群山與森林包圍，周圍有寧靜的池塘與松樹步道，生機盎然（圖片來源：Waldhaus Flims Wellness Resort）

如果尋求特色酒店，可以一試位於Laax的Waldhaus Flims Wellness Resort，處身位置被群山與森林包圍，周圍有寧靜的池塘與松樹步道，生機盎然，所提供的美饌固然是貫徹由農場到餐桌的理念，每間客房均設有落地玻璃可盡享美景，而客房分別分布於三幢建築，並以神祕地道相連著。另一方面，喜歡藝術的朋友則可選擇Art Boutique Hotel Monopol這家糅合奢華與藝術的酒店，這裡展示著Hunt Slonem和Rainer Lagemann等現代藝術家的前衛藝術品，坐落於St. Moritz市中心位置方便，擁有眺望湖景的天空酒吧及以意大利和地中海菜色為主的餐廳「MONO」，想體會當地城市風情與藝術融入生活的體驗，此酒店是為不二之選。

（圖片來源：Art Boutique Hotel Monopol）