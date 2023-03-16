馬爾代夫首座沉浸式藝術度假村　未受破壞美景與眾多藝術家互動

去旅行一大目的是紓解身心，眼前全是新鮮事物，美景滋養心靈。如果將藝術結合旅遊可創造出更大的吸引力，提供旅客更豐富多彩的體驗，並且能夠讓他們在旅途中更深入地了解當地的文化和歷史。

圖片來源：JOALI Maldives

馬爾代夫第一座也是唯一的沉浸式藝術度假村JOALI Maldives，選址於圍繞著未受破壞的Raa環礁的小島之上，這座Muravandhoo島可以從馬累乘搭私人水上飛機出發，只需45分鐘便可以脫離繁囂，沉浸於自然美景之內。近年藝術家和設計師在旅遊業中扮演著越來越重要的角色，因為創意可以提供獨特的體驗，有見及此，度假村以沉浸藝術為主題，請來法國巴黎的著名國際藝術策展人Tatiana Gecmen-Waldek為度假村舉行期5天的「Imagi-Nature藝術節」。

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沒有人會拒絕被藝術品包圍，藝術還可以讓環境變得更加美麗舒適，這種環境美學的理念被融入到藝術節當中。策展人Tatiana以藝術與環保共融為題、永續材質為素材，將各國藝術家的作品帶到小島上，是一次藝術界的突破性共同合作。這個策展主題專為熱愛冒險和夢想、喜好說故事的人們而設計，設計初衷突顯生活樂趣。多件獨特的藝術品都呼應了當地的自然風光，並且宣揚生態保護意識。藉著與藝術品的互動讓旅客身歷其境地帶來無窮想像力，眾多體驗式藝術作品和互動設計包括魟魚樹屋、水下珊瑚礁雕塑等等。

圖片來源：JOALI Maldives

環保和永續旅遊值得重視，特別是Muravandhoo島迷人的景物，有賴於大自然的賜予。藝術節中每件藝術品都是原創的，而且所使用的素材都是由回收廢料、粘土或其他天然材料製成，證明大自然中所有的事物都可以啟發創作、用於創作。再者，就算是平常眼中的廢料，亦都可以人棄我取。如斯巧妙的想法並不是Tatiana忽發奇想，一向著重「體驗藝術而不是看藝術」，Tatiana因而受到不少知名品牌的青睞，例如Giorgio Armani、Cartier、Etro、Roger Vivier、Maison Kitsuné、Vhernier、Huawei和ACNE等等，都曾邀請Tatiana做品牌顧問，多年來儲備了廣大的畫廊、收藏家、拍賣和藝術家的人脈，也因如此，才有今次令人著迷的大師之作，將度假村變成藝術村，訴說著人與自然的故事。

藝術節將於4月14日至4月18日舉行，如果未能親身抽空到訪，度假村也希望大家可以在Instagram通過標籤 #ImagiNature 關注期間動態。