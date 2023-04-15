瑞士初創公司研發氫動力超音速飛機　前所未見減一半以上飛行時間

近年科技界有新突破點，總是出現在初創公司的手中。最近有一間瑞士的初創公司，研發了一種可以大幅減少飛行時間的技術。現今世代我們可以隨意到達世界上大部分的地方，也是花個十數小時，便可以飛往世界的另一端，如果這個時間還能夠大減至一半以上，可真的是一項改變世界的發明。

圖片來源：Destinus

瑞士初創公司Destinus所掌握的技術，是以氫為燃料的超音速飛機，它的飛行速度可以達到音速的五倍以上，飛往世界另一邊，也就只需要三四個小時，舉個例，現時由法蘭克福飛往悉尼的航行時間為20小時，然而坐上Destinus的超音速飛機Destinus-3的話，只需要4小時左右。

圖片來源：Destinus

除了快，Destinus-3還有多個好處。它結合了最先進的航天技術來打造，可以避免產生噪音，並在傳統機場上落，所以可以容易融入日常生活，還大量減少使用化石燃料導致的碳排放問題，用來載人可能還需要多一點時間來測試，但載貨物完全沒有問題。不只是旅遊，現時我們正在享用航空帶來極大的方便之處，在家中可以購買到來自世界各地的貨物。以前要大大減少飛行時間，面臨種種的技術難題，超音速飛機的研發是飛行史上一個重大的變革。

圖片來源：Destinus

這個技術其中一個挑戰，是在高速飛行時產生了大量的熱能，所以保持結構冷卻屬於Destinus現時要解決的問題。目前目標是將與空氣摩擦產生的熱能轉化為推進力，當接近目的地時，飛機就會逐漸減少產生的推動力並進入滑翔階段準備著陸。由於Destinus-3有改變世界的潛能，早前獲得了西班牙政府2,670萬歐元的資助，如果能夠普及開來，在不久的將來我們也能享用得到。