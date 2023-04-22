輕鬆打造個人私密空間　木材和帆布組成獨立多用途舒適小天地

土地問題困擾著很多城市的市民，土地不足，導致居住環境狹窄，家庭成員的私人空間也會縮窄甚或不存在。除非搬出來獨居，否則難以解決問題。然而即使享有足夠大的住所，也依然會出現私人空間的問題，有2名來自厄瓜多爾的建築設計師有見及此，設計出一個靈活的生活解決方案，可以輕易擴展個人生活空間。

圖片來源：JAG Studio

設計師Juan Ruiz和Amelia Tapia設計出一個由木材和帆布製成的空間模組「IWI」，可以通過摺疊結構連接，形態如同手風琴，終於知道名字是從此而來的，展開時是一個房間，也可以隨著需要而壓縮收納起來，用在香港的話，適合家中有平台、天台，或村屋這些有戶外空間的家居。

圖片來源：JAG Studio

選擇住所是一個長遠的決定，需要預計將來會否有新成員，孩子長大後會怎樣等等問題。如果是租戶的話，也未必可以對家居進行大改動。IWI這個設計可以作為折衷的靈活方案，適應不同成員的個人生活方式，同時增添家居的特色。可以將它變成書房、工作室，或者用來做室內運動如瑜伽的房間，在露天空間充當一個活動室等等。

設計師旨在創造一個極簡主義的私密空間，房間雖小但功能齊全，可以舒適地容納多達4人，設置必要的家具和設施，如照明、電源和煮食工具等等。每一寸的空間都設計在內，而且適應到大規模生產，也有著易於組裝和拆卸的特性，木材和帆布構成簡約又趨於自然的風格。整體而言，是希望輕鬆購入、簡單操作，便能夠打造屬於自己的小天地。