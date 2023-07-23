上海酒店｜養雲安縵古宅8萬元一晚　在400年歷史建築中避世養生

對於酒店控和安縵痴來說，夏日養生也必須是精緻的！MISS前兩天去住了安縵（Aman）最貴的宅子，嚐了新鮮的有機料理，順便還上了一節頌缽課——

之前因為各種原因，一直沒有機會去中國第四家安縵——養雲安縵（Amanyangyun），好好住上幾天。這回，為了能夠體會到它的最大精髓——明清江西古宅，MISS特地定了度假村最有特色的四卧四室獨棟別墅，房價約5.5萬至8萬人民幣！

果然，不負所望。

按圖看看上海養雲安縵酒店的明清古宅當中設計細節和設施👇👇👇

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從門口進入，這座三進制的院落都是MISS一個人的，裏面共有四間卧室，以及公共休息空間，十來個人聚會吃飯也是絕對沒問題的。

剛放下行李，MISS就開始四處打量客房中的細節。明清時期江西古宅的內涵特製，在養雲安縵的修建過程中，被最大限度地得到保留。設計師通過細微的干預，完全滿足了我們現代人的居住需求，把舒適的日常生活，無縫融入到擁有400年歷史的建築中。

老房子有一個很大的通病是採光不夠強，會讓人在居住過程中覺得身體有所不適。這一回，MISS完全沒有這方面的顧慮和擔憂。設計師在不破壞牆體框架結構的同時，通過精巧的變通，將自然光線引入室內。同時，也使得換氣的效率大大提升，打破了過去對於天井空間過分依賴的侷限性。

中國傳統的院落，每個房間，無論大小，都有屬於它自然連接的走道，可以讓你在其間自由穿梭，MISS所居住的房子正是如此，直接體驗了一把舊時女孩大門不出，二門不邁的大宅門生活。

院落中，一些古人的智慧被得以完好地保留了下來，比如院落中懸掛着的鐵鏈，在下雨天可以將雨水匯聚至下沉的地塊，避免院落內積水。

這棟四卧室的別墅總面積達800-1000平方米，特別適合一家三代人出遊，或是三五好友聚會。服務生還可以把餐食送到客房，私密性非常強。

百年之前的建築在夏季裏仍舊清涼透風，絕沒有想象中的酷暑難耐。

夏夜用過晚餐，散步回到房中，管家已經貼心地送來了夜間點心和一枚精緻的金絲楠木書籤，嗅一下，清香四溢。

時髦的低卡料理

MISS一直非常喜歡安縵的飲食理念，尤其是源自威尼斯和羅馬的意大利餐廳Arva。Arva源自拉丁語，有豐收、鄉村和土壤的意思。

年輕的主廚曾是威尼斯安縵的餐飲舵手，現在他將「從農場到餐桌」的理念帶到上海，希望大家能與親朋好友一同分享來自美食的喜悦。MISS和他在餐廳對話了一番，本人親和力超強，超級可愛。炎熱的夏天，輕食是不二之選。小番茄、嫩蘆筍、有機青豆這些健康的食材經過主廚的精心烹飪，被搬上了餐桌。MISS親測，非常適合在健身的小夥伴。

夏天胃口不好的小夥伴，不妨嘗試一些開胃小菜佐飯，比如中餐廳辣竹的擂辣椒和瓦罐湯。不能吃辣的可以點本幫菜哦！江西作為魚米之鄉，以使用傳統香料、魚鮮和茶油而聞名。來自撫州的本土廚師，仿寫不同年代的古菜譜，設計了一系列的菜單。

佛系養生指南

夏季的炎熱也來自於我們躁動的內心，而位於酒店正中央的楠書房正是靜心休養的好去處。

按圖看看上海養雲安縵酒店提供的活動和設施👇👇👇

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楠書房的前身是一座古代私塾，傢俱由金絲楠木製成，精巧的明清工藝令人歎為觀止。當然啦，價格也是令人咂舌。

在這裏，每天都有各種古琴、香道、書畫課程，17世紀文人雅士的書齋文化再現於我們的視線之中。暑假期間，安縵還為5-12歲的小客人們提供了一些列書香活動，寓教於樂，小酒店控們邊玩邊學，爸爸媽媽也可以難得清閒。

下午上完課，從書房走出來的時候，門前池塘裏的荷花已經盛開，聞香磨墨，聽風賞花，我理想中的隱居生活大抵就是這樣了。

中國人喜歡在夏天飲用養生茶來進行調養。酒店的水療中心特地為安縵痴們準備了幾款健康茶飲，比如薄荷陳皮薑茶、紅糖薑茶等，特別適合夏季運動或做完SPA後，幫助吸收調理身體。

水療中心佔地2840平方米，設計靈感源自養雲二字。除了理療室、桑拿浴室、冷水浴池外，還有室內室外兩個泳池，以及摩洛哥蒸氣浴和俄羅斯桑拿等體驗設施。

三伏天到來之際，通過特別配製的草藥包進行按壓穴位，對身體有着大大的益處。草藥包中有麥冬、甘草、茯苓和決明子，這可是酒店的獨門配方。

有趣的是，與其它奢華酒店水療產品不同，養雲安縵選擇了白玉蘭花的精油，以及雪花膏進行按摩，據說這是老上海女人獨門的夏日滋養肌膚秘訣哦。

針對不愛進行大幅度運動的客人，水療中心設有冥想、瑜伽等課程，包括時下非常流行的頌缽療法，MISS差點在課堂上睡着......

關於樹的秘密

在酒店的私家影院裏，MISS重温了關於養雲安縵樹宅相守的紀錄片，備受感動。由於本世紀初，江西撫州政府決定興建水庫，當地的明清老宅和萬餘株千年古樟面臨徹底消逝的危險。

為了避免這些古文化遺產沉寂水底，撫州籍企業家馬達東先生組織了一場聲勢浩大的古樹老宅遷徙之旅。古樟樹們星夜兼程被運往上海重新栽種。隨後，50棟明清古宅也按照建制逐一拆分，相繼被運往上海重建。

如今，在養雲安縵它們得以重逢。而以後，它們也將繼續在片土地上生生不息。

你呢，你聽過最有趣或讓你感動的酒店故事是什麼呢？