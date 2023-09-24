日本特色住宿｜睡醒就看到富士山！山中湖畔別墅體驗　附周邊景點

來到日本必看＆必訪的富士山是日本的象徵，對日本人來說也是相當特別的存在，尤其在2013年登錄至世界文化遺產之後更是成為世界知名的人氣景點，許多外國觀光客來到日本都會想一睹這座聖山風采。想要好好享受富士山的美妙自然的話，當然就要推薦在富士山周邊住上一晚，散步感受聖山周圍的豐富原野自然。

而就在富士山・山中湖這裡有一間能夠享受悠哉慢旅生活的住宿設施「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖（富士山中湖樂天住宿別墅）」，這次LIVE JAPAN的美國及台灣小編不僅要和大家分享第一手的住宿心得，還有周邊推薦的必訪觀光資訊也一併報你知！趕快跟著一起到富士山去享受日本的自然悠哉囉！👇👇👇

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位於富士山山麓的山中湖

位於山梨縣的山中湖距離東京都心約2小時車程，是山梨縣當地及日本全國首屈一指的觀光景點「富士五湖」中的其中一座湖泊。

而富士五湖所指稱的是富士山靠近山梨縣這一帶的5座因富士山噴發所形成的湖泊，包含河口湖、西湖、精進湖、本栖湖、山中湖，5座湖泊統稱為富士五湖，同時也是富士山在登錄進世界遺產「富士山——信仰之對象與藝術之源泉」時的構成資產。

山中湖在富士五湖之中是能和河口湖並稱的知名風景名勝，不但是富士五湖中面積最大、海拔高度最高，也是最靠近富士山的湖泊。尤其山中湖有很長一段時間（10月中旬～2月下旬）都是著名的觀景地，有很大的機率能欣賞到富士山頂和太陽相疊所形成的傳說級冬季絕景「鑽石富士」，因此又有著聖地的美名。

在周邊有著四季更迭的花卉與楓紅等自然美景，在美麗的湖畔還能露營或是進行划輕艇、開快艇等水上活動，也能體驗釣西太公魚之類的戶外休閒。

若是想要遠離日常的喧囂煩雜、享受一段優雅寧靜的悠哉時光，或是想近距離欣賞瑰麗靈動的富士山、來趟自然慢活旅行，山中湖都會是十分適合的最佳出遊首選地！

富士山美景第一排！山中湖畔包棟別墅Villa「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」

「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖（富士山中湖樂天住宿別墅）」就建蓋在山中湖畔，是一處晴天時能夠從原地看見富士山的包棟別墅住宿設施，全部一共有5棟獨立型別墅，每天僅限5組客人住宿，每組客人都能享受包下一整棟別墅度假的快活樂趣。

Rakuten STAY品牌的經營理念在於「創造非日常感的住宿體驗」。而這間「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」的包棟別墅是2LDK的閣樓型別墅，每棟可以供10人住宿，總面積有87㎡，十分寬敞舒適，還有專用的木棧板露台，能夠和家人朋友一起在私人的度假空間中好好放鬆。

對觀光客來說交通十分方便這點也是一個很吸引人的地方。從新宿高速巴士總站「Busta新宿」搭高速巴士出發約2小時半車程，坐到「山中湖平野」站下車再走路5分鐘即能抵達，即便是從東京都心前往也不用擔心太過麻煩。

Check In、Check Out皆採自助式，系統介面有5種語言可供選擇。在行前會提早將預約號碼、入住及退房手續流程、大門密碼等住宿期間相關的資訊及注意事項用E-mail電子信件寄送給預約的住宿顧客。

雖然盡量降低工作人員與住宿顧客之間的接觸，但必要時還是可以用視訊通話向客服中心聯繫，還有365天24小時都能對應的防範警報系統，住起來一樣能安心放心。

廚房有三口IH爐和焗爐，想要認真發揮料理手腕也完全沒問題，有幾棟別墅還能一邊欣賞窗外的富士山一邊下廚，「在極具開放感的廚房內做料理、享用佳餚，同時還能欣賞富士山」對於生活在大都市的人來說可是難以尋求的奢侈體驗呢。

除了基本的煮食器具和餐具之外，雪櫃、洗衣機等生活必備家電也是應有盡有，如果是習慣住公寓式酒店、想要長期住宿的旅人也能住得舒適圓滿。

Rakuten STAY是由日本著名的樂天集團所營運，因此房間內還會擺上日本網購平台「樂天市場」的推薦商品，在住宿期間可以自由地試用這些產品，而這也是Rakuten STAY的一大特色。

房間內的備品會直接擺上樂天市場排行榜前幾名的護膚盥洗產品，雨傘之類的用品也是銷量長紅的人氣商品，有很多都是會讓人猶豫到底該不該買的當紅商品，可以趁在此住宿時先試用看看，要是喜歡也能當場在網路上下單購買，對於常用樂天網購的人來說絕對是生火敗家的好地方。

能在樂天市場銷售排行拿到前幾名的商品都可以說是日本目前當紅的人氣產品，這些產品自然有許多很適合當作日本手信買回家，樂天集團讓前來住宿的旅客能趁這機會率先試用一波，的確是十分方便又貼心的服務呢。

這次開箱住宿的是有著富士山美景視野的「101棟」👇👇👇

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這次LIVE JAPAN體驗住宿的是101棟。一打開玄關大門就感覺像是回家一樣放鬆，天花板採挑高式建築，讓客廳空間看起來寬敞又極具開放感。牆壁上掛著大螢幕液晶電視，可以用這電視和親友一起看運動賽事、演唱會或是追劇等等。而實際上這天晚上正好有足球比賽，編輯部的大家也一起坐下來看了比賽，進球時刻也能立刻尖叫喝采嗨一波，不像在酒店還要注意會不會吵到隔壁房的人（當然還是不能吵得太誇張啦）。

室內還有一個壁爐火焰燈，僅僅是盯著看就覺得超療癒。

天氣好的時候從床舖空間也能從大面積窗戶看到美麗的富士山景，一早起來就有富士山迎接作伴，讓編輯部的大家都狂讚超感動，這也正是住在山中湖才有的奢侈景致與體驗。

放在閣樓的床鋪就像是秘密基地一樣，寬敞又舒適，不僅很適合當作小孩子的遊樂場，2位大人上去躺也是綽綽有餘。

二樓的臥室裝設了世界第一台智能投影燈「popIn Aladdin」，可以登入自己的Netflix或YouTube帳號投影收看戲劇影片。「晚上睡前用YouTube開了韓團的偶像應援會！播了好多不同的片段來看超級嗨，一整個很開心」台灣小編佳琪興奮地分享利用此投影燈的心得，能用投影的大畫面來欣賞偶像風采果然就是讚。

浴室的氣泡按摩浴缸也是超級大。這次住的101棟和102棟的浴室都有大面積窗戶，運氣好的話還可以從浴室看到富士山，邊泡澡邊欣賞美麗絕景肯定再享受不過啦。

浴室內還有放一台小電視。另外所有房間都有一台Dyson的高性能風筒可用，就連這些小備品的品質也是無可挑剔。

「收納女王」近藤麻理惠親自監修！「105 KonMari Style」

「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」全部一共有5棟，其中的105棟內部是由日本收納教主・近藤麻理惠所親自監修，主打「105 KonMari Style」，整體色調素雅，裝潢簡單俐落，別棟有設置餐桌，但這一棟則是僅放置底矮桌，營造更為寬敞自在的空間。

整個氣氛環境都讓人超級放鬆，平常可能會因為家中有小孩所以沒辦法維持家中整潔，但在這裡就可以拋去家務好好休息，體驗與家中完全不同的放鬆心情，很適合情侶、夫妻之類的家庭顧客來住宿。

除了純住宿不包含餐食的方案，也有含晚餐（BBQ或壽喜燒）、早餐（法式吐司）的一泊二食方案。

在室外露台享受BBQ烤肉樂趣！👇👇👇

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這一次我們晚餐選了BBQ套餐。順帶一提這份BBQ套餐只能戶外烹調，不能在室內調理喔。

BBQ的食材（肉類拼盤、海鮮、蔬菜、炒麵）以及隔天早餐的食材都會事先準備好放在雪櫃裡面。我們這次住的101棟有啤酒發泡機，所以雪櫃裡還有能額外加購的啤酒，刷QR Code就能線上付款超方便。

「所有材料都先直接幫忙買好放在雪櫃裡真的超方便！可以隨自己方便來決定何時來烤肉開吃，感覺就像是在自己家一樣，果然只有住Villa才能有這種享受呀～」來自美國的提摩西忍不住大力讚道。

室外木棧板露台的桌子上已經設置好BBQ專用的烤爐，只要把自己喜歡的食材放上去燒烤就可以囉。

「不僅是只有肉類食材，連蔬菜也多種，營養均衡滿點，吃得超開心！」佳琪則是對多元豐富的食材感到相當滿意。

用室內的啤酒發泡機就能讓啤酒變得更好喝，佐餐更暢快！（僅101棟提供啤酒發泡機，啤酒費用另計）室外也有設置自動販賣機，如果臨時想要喝點別的飲料也能直接到販賣機去買。也能另外加購當地名酒。像酒這類的額外加購商品都可以當天再刷冰箱裡的QR code來購買。

最後再放炒麵上去吸附肉汁精華，用炒麵當做晚餐的最後收尾壓軸。

BBQ套餐包含海鮮、肉類、麵類、蔬菜等等，食材多元且份量十足，2人都吃得超級滿足。如果有自備食物、飲料前來當然也是可以帶進來一起吃哦。

第二天的早餐供應的法式吐司，簡單煎烤一下就能吃了。佳琪：「吐司外層很脆，中間像是布丁一樣軟軟嫩嫩的好好吃！本來想說要自己做會很麻煩，沒想到這個連調味都調好了，只要烤一烤就能吃，超級簡單方便呀。」

眼前的富士山景致、鳥鳴與自然交響、清新的空氣，再搭上早餐與咖啡，這特別又帶點奢侈感的時光無疑是開啟一天最好的方式呢。

山中湖慢旅觀光推薦景點👇👇👇

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1. 山中湖畔騎單車・散策

想要體驗悠哉休閒的療癒慢旅行的話，不如就到山中湖邊散步、騎腳踏車遊湖吧！在山中湖的湖畔有幾乎環湖一圈的單車道，可供遊客騎單車觀光。

「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」附近就有單車租借的店家，無需太多手續就能辦理租借。途中還有天然溫泉設施，順路去泡個湯休息一下也很不錯哦。

山中湖有著豐富的自然原野，仔細花時間觀察這些動植物時會感覺時間宛如放慢了腳步，能感覺到「當下」的悠閒時光是多麼珍貴。

2. 忍野八海

忍野八海是富士山山麓的8座湧泉池，和山中湖同樣是富士山世界遺產的構成資產一部分，在1934年被指定為國家天然紀念物，1985年被環境廳認定為全國名水百選之一，如今已是山中湖觀光不可或缺的必訪景點。

忍野八海的湖景美麗清澈，清透間帶點深綠或蔚藍，還會隨著陽光照射而變換風貌，美得叫人屏息。並且四季也會與環境呼應，為來訪遊客呈現不同的風光景緻。

在8座湖泊中只有底拔池是在「榛木林資料館」內（入館費：中學以上大人300日圓／小學以下孩童150日圓／1歲～幼稚園兒童100日圓，價格皆已含稅），雖然需要另外付費才能進入，但館內的展望台是相當不錯的富士山觀景點，館內也有相當多日本古早時代的貴重文獻與資料，還能夠參觀保存至今的日本老宅內部，超級推薦進去走走看看的哦。

搭公車去忍野八海也很方便，從這次住宿的「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」搭30分鐘公車到「忍野八海」公車站下車就可以了。附近還有「忍野村觀光案內所」，裡面有多國語言的地圖可以索取，在觀光案內所外也有免費的置物櫃和廁所。在裡面還有賣郵票等等，對外國觀光客來說是非常不錯又方便的設施喔。

忍野八海周邊有很多商家和餐廳，很適合來這裡買手信或是吃些當地美食、來趟半日觀光行程。另外8座湖泊中的一號靈場「出口池」距離稍微遠一點，推薦可以當作目的地一邊散步逛逛走過去。

感受大自然與富士山能量，享受療癒的山中湖慢旅行！

這次來住宿＆觀光的LIVE JAPAN小編們都獲得了滿滿的感動，最後就來聽聽他們的實際心得吧！

提摩西：「看著富士山、吸著新鮮空氣、傾聽鳥鳴聲，再啜飲手中的咖啡，真的是十分美妙的體驗呀。雖然我已經在日本住了20年以上，但其實從來沒有去過忍野八海，在那裡既能看到富士山又有許多漂亮的日本老房子，終於有機會在這地區探險觀光超開心！這一次住的『Rakuten STAY VILLA 富士山中湖』離公車站很近，觀光也超方便的呀。」

佳琪：「包含房間的窗戶、浴室、廚房、戶外露台等等，設施各處都能看到超大又超清楚的富士山，真的很讓人感動耶！在大都市絕對沒辦法享受到這麼奢侈的體驗。在湖畔騎著自行車、邊吹風邊欣賞周遭的美麗風景，感覺心靈也跟著沉澱清淨了起來。而且還近距離看到了天鵝，像這樣默默看著野生動物看也很療癒！」

在最靠近富士山的地方感受聖山的磅礡存在感，同時又能好好地享受這悠哉的清靜時光，這就是住在山中湖的最大魅力。雖然實際上能不能看到富士山還取決於季節或日子等等，不過入夜後的滿天星斗，沐浴在陽光下醒來的早晨、與富士山相互襯托的自然等等……都是來此度假才能體驗到的美好經驗。推薦想體驗自由療癒、悠哉慢旅的人，來「Rakuten STAY VILLA 富士山中湖」住一晚實現願望吧！

※ 本文內容為2023年1月資訊。詳細最新情報請至官方頁面確認。

【施設基本情報】 ●可對應語言服務 日、英、繁中、簡中、韓 ※平板裝置語言系統 ●實施中的防疫措施 ・室内及設備等消毒・除菌・洗淨 ・設置除菌・消毒液 ・顧客離開後確實消毒環境 ・室內換氣通風 ・使用零錢盤交易 ・設置隔板 ・工作人員佩戴口罩・洗手・消毒・漱口・測量體溫 ・調整入場人數及座位間距 ・實施入場限制、預約制 ・謝絕身體不適的顧客進入 ・顧客請配合佩戴口罩・測量體溫 ・限制工作人員進入房內服務 ・自助Check In、採取非面對面服務 ●設施情報 ・房間數量：全部共5棟 ・營業時間：Check In 15:00〜22:00／Check Out 10:00 接待櫃台營業時間 : 毎日 7:00 ～ 21:00 ・費用：37,000日圓起／每棟 ※費用會隨時期調整

Rakuten STAY VILLA Lake Yamanakako 101 View bath Mt Fuji View｜Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 101 ビューバス 富士山側 地址：Hirano 410-3, Yamanakako, Yamanashi, 401-0502 最近車站：駿河小山 站 （御殿場線） 69,320日圓起

Rakuten STAY VILLA Lake Yamanakako 105 KonMari Style｜Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 105 KonMari Style 地址：Hirano 410-3, Yamanakako, Yamanashi, 401-0502 最近車站：駿河小山 站 （御殿場線） 68,396日圓起

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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