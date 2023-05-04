泰國旅遊｜曼谷奢華精品酒店 必到無邊泳池環顧全天候日夜美景
/ 2023.05.04
圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok
今回要為大家介紹一家座落於曼谷素坤逸通羅區的酒店「137 Pillars Suites & Residences Bangkok」，除匯集了奢華時尚品味的元素，毗鄰遠近馳名的Emquartier商場及Phrom Phong BTS鐵路站，地理位置十分方便。值得一提的是，這家酒店其中一個特別適合香港人之處，是附近有著「日本街」之稱，充滿著林林總總的大小日本餐廳，還有大量的小店咖啡廳和一些二手古著店。酒店於2017年開業，以34間套房和179間公寓所組成，適合不同需求的朋友及家庭下榻。
天台無邊泳池（圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok）
這家豪華精品酒店其中一個引人入勝之處，相信定要數到天台的無邊泳池（Infinity Pool），被不少住客譽為全曼谷最美的天台泳池，坐享優越的視野，可以環顧曼谷四周的城市景觀，並且24小時開放，讓住客可以住意選擇適當的時段享用，早上被清靜的蔚藍天際擁抱著，可以靜下心來打坐、游泳、品一杯咖啡來洗滌心靈；在烈日當空下暢泳亦無比舒暢；又或是在夜色籠罩之下享用一杯雞尾酒，欣賞曼谷醉人而神秘的夜景。
高層27樓的無邊泳池（圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok）
房型方面，最頂6層為套房，天台無邊泳池僅供套房客人專用，帶有一定的私密度，至於其他入住179間公寓的朋友則可享用高層27樓的另一個更大的無邊泳池，池邊還特設酒吧，讓大家與朋友們或家人享受放鬆時光。每間套房都以歷史上的泰國王朝名稱來命名，別具特色，室內設計則採用現代奢華與典雅氣息兼備的設計，燈光和內裝以豐富的暖色調為主，希望營造出賓至如歸的感覺，浴室的主色調為簡潔的白色和莊嚴的灰色大理石所組成，融入大量的玻璃和鏡子，而且偌大個圓形浴缸更提供與別不同的入浴體驗。
137 Pillars Hotels & Resorts集團曾榮獲東南亞最佳度假酒店及旅館世界最佳獎，成為泰國排名最高的酒店，能夠得到這些殊榮不單只靠硬件配套，服務亦令人感到窩心。例如特別為不同需求的住客提供定制服務，包括私人策劃和定制旅遊，使用時尚的定制倫敦出租車往返酒店與鐵路站和商場等。近年旅客們都著重身心靈健康，不再只為盲目享受生活而瘋狂飲食和購物，不少酒店都會引入有助提升身心靈狀態的服務。
圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok
至於這裡則設有Nitra靜謐中心，自2017年推出的「37 Pillars Hotels & Resorts Signature Sleep by Design Therapy」，特設獨立的瑜伽和冥想空間，可以進行空中瑜伽、太極、靈氣和舞蹈等活動。另外在餐飲方面，位於酒店頂層的Nimitr特色餐廳，設計別具摩登氣派，並設有室內外空間提供前衛的亞洲料理；愛酒之士則可以在Jack Bain's酒吧和Cigar Divan雪茄吧享用美酒，適合把酒談歡、暢談生活與商務事宜。為吸納龐大的遊客需求，酒店業變得商品化務求快捷方便，但另一邊廂亦有如137 Pillars一樣，將旅遊的熱情及精緻的服務帶回來的酒店，對於有要求的旅客是不可多得的選擇。