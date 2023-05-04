泰國旅遊｜曼谷奢華精品酒店　必到無邊泳池環顧全天候日夜美景

泰國曼谷旅遊總令人嚮往，其中一大原因是城內的奢華酒店向來以其獨特的風格和高品質的服務，吸引到來自世界各地的遊客。除了匠心設計、裝飾華麗，亦擁有現代化的設備和高端的服務，令旅行體驗一再提升，可以在最舒適的環境中放鬆身心，舒解精神，帶來身心靈的舒適感受，特別適合壓力大的香港朋友。

圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok

今回要為大家介紹一家座落於曼谷素坤逸通羅區的酒店「137 Pillars Suites & Residences Bangkok」，除匯集了奢華時尚品味的元素，毗鄰遠近馳名的Emquartier商場及Phrom Phong BTS鐵路站，地理位置十分方便。值得一提的是，這家酒店其中一個特別適合香港人之處，是附近有著「日本街」之稱，充滿著林林總總的大小日本餐廳，還有大量的小店咖啡廳和一些二手古著店。酒店於2017年開業，以34間套房和179間公寓所組成，適合不同需求的朋友及家庭下榻。

天台無邊泳池（圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok）

這家豪華精品酒店其中一個引人入勝之處，相信定要數到天台的無邊泳池（Infinity Pool），被不少住客譽為全曼谷最美的天台泳池，坐享優越的視野，可以環顧曼谷四周的城市景觀，並且24小時開放，讓住客可以住意選擇適當的時段享用，早上被清靜的蔚藍天際擁抱著，可以靜下心來打坐、游泳、品一杯咖啡來洗滌心靈；在烈日當空下暢泳亦無比舒暢；又或是在夜色籠罩之下享用一杯雞尾酒，欣賞曼谷醉人而神秘的夜景。

高層27樓的無邊泳池（圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok）

房型方面，最頂6層為套房，天台無邊泳池僅供套房客人專用，帶有一定的私密度，至於其他入住179間公寓的朋友則可享用高層27樓的另一個更大的無邊泳池，池邊還特設酒吧，讓大家與朋友們或家人享受放鬆時光。每間套房都以歷史上的泰國王朝名稱來命名，別具特色，室內設計則採用現代奢華與典雅氣息兼備的設計，燈光和內裝以豐富的暖色調為主，希望營造出賓至如歸的感覺，浴室的主色調為簡潔的白色和莊嚴的灰色大理石所組成，融入大量的玻璃和鏡子，而且偌大個圓形浴缸更提供與別不同的入浴體驗。

+ 2

+ 2

137 Pillars Hotels & Resorts集團曾榮獲東南亞最佳度假酒店及旅館世界最佳獎，成為泰國排名最高的酒店，能夠得到這些殊榮不單只靠硬件配套，服務亦令人感到窩心。例如特別為不同需求的住客提供定制服務，包括私人策劃和定制旅遊，使用時尚的定制倫敦出租車往返酒店與鐵路站和商場等。近年旅客們都著重身心靈健康，不再只為盲目享受生活而瘋狂飲食和購物，不少酒店都會引入有助提升身心靈狀態的服務。

圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok

至於這裡則設有Nitra靜謐中心，自2017年推出的「37 Pillars Hotels & Resorts Signature Sleep by Design Therapy」，特設獨立的瑜伽和冥想空間，可以進行空中瑜伽、太極、靈氣和舞蹈等活動。另外在餐飲方面，位於酒店頂層的Nimitr特色餐廳，設計別具摩登氣派，並設有室內外空間提供前衛的亞洲料理；愛酒之士則可以在Jack Bain's酒吧和Cigar Divan雪茄吧享用美酒，適合把酒談歡、暢談生活與商務事宜。為吸納龐大的遊客需求，酒店業變得商品化務求快捷方便，但另一邊廂亦有如137 Pillars一樣，將旅遊的熱情及精緻的服務帶回來的酒店，對於有要求的旅客是不可多得的選擇。