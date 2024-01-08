廣州柏悅酒店毗鄰珠江河畔5分鐘到地鐵站　空中酒吧賞小蠻腰夜景

Super Potato的廣州力作柏悦酒店（Park Hyatt Guangzhou）是雲端的一件藝術品，設計師超強的解構能力，展示了後現代的日式美學，又把嶺南元素加入其中。

我們在解讀日本建築圈的風雲人物時候，常感嘆於安藤忠雄與隈研吾的鬼斧神工，而杉本貴志所執掌的Super Potato更是不容小覷。1973年，從無印良品開始，到浦東麗思卡爾頓、寧波柏悦、上海安達仕等，Super Potato解構了日本傳統文化，作為業界大牛，打造了獨特的後現代日本美學。

在Super Potato的作品中，柏悦顯得尤為突出。每一家柏悦酒店都不盡相同，暗藏了驚喜。

這次，MISS的座標是廣州柏悦酒店。👇👇👇

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廣州柏悦酒店坐落於廣州中央商務區珠江新城，毗鄰珠江河畔，周邊有廣州塔、廣州大劇院、廣州博物館等景點。酒店四周交通便利，距離白雲國際機場40分鐘，廣東站15分鐘，距離地鐵站步行僅需5分鐘。

廣州柏悦酒店 雲端上的藝術府邸

站在廣州富力盈凱廣場大廈往上看，這棟建築一扭一扭就上了天。天空中的第53到70層，是屬於廣州柏悦酒店的。全球知名的美國Goettsch Partners擔綱了這棟摩天大樓的建築設計。和近在咫尺的廣州地標小蠻腰相比，絲毫不遜色。

萬變但不離其宗，底層自然是柏悦的禮賓台。酒店在藝術裝飾上花費了很大的心力，特邀日本雕塑藝術家川俁正先生，設計了一座再生木材所制的瞭望塔，這樣的空間裝置藝術也出現在了酒店的其他地方。

伴隨高速電梯上升的輕微耳鳴，進入到65樓的大堂，正對前台的龍蛋映入眼簾，與此相呼應的是Living Room悦廳上方的龍巢，懸於高空一隅。

前台的桌子使用了一整塊原木。空氣中散發着淡淡的百合香氣，這是廣州柏悦的小心機。畢竟我們對於酒店的記憶點，不只來源於視覺上。

擔綱酒店室內設計的Super Potato，大量運用原木、金屬、青磚、石體等嶺南建築元素，甚至收集了《南方周末》的舊報紙做裝飾材料。

行走在柏悦空中會客廳的走廊裡，紅色的沙發背後映襯着嶺南特色的木窗，還有精雕細刻的「美人靠」。客房區域的樓道燈光適宜，牆面上裝飾着百家姓木刻牆。

進入廣州柏悦酒店的客房，視線直接被牀後黑色木刻的中式背景牆吸引，與窗外的藍天對比十分強烈。👇👇👇

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部分客房正對廣東地標建築——小蠻腰，入夜以後，可以看到羊城旖旎的景色。

房中的桌子和衣櫃也都是中式設計，古樸典雅。迷你吧藏在櫃子裏，設有濃縮咖啡機，雕花茶具。浴室空間寬敞，乾濕分離。

空間內大面積使用玻璃鏡面，無形間擴大了空間的視覺面積。嵌入式電視機在浴缸鏡子的一側。洗浴用品是法國Le Labo的Bergamote 22號香系列，這個證明了消費者需要個性化產品的品牌，也正好符合柏悦的調性。

廣州柏悦酒店 手可摘星辰

酒吧一直以來都是柏悦的一大招牌，夜生活對於時髦客來說是必不可少的。從上海柏悦的空中大堂，到杭州柏悦的玻璃走道，每一次都成為了城市潮人聚集地。廣州柏悦自然也不例外。

按圖看看廣州柏悦酒店的空中酒吧、各國餐廳和泳池健身室的介紹👇👇👇

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悦吧The Roof Bar位於酒店的70層，是中國目前最高的屋頂露天酒吧之一，有什麼比在無遮擋的「空中」小飲一杯更愜意的呢？樓高百尺，小蠻腰的美景就在眼前。夜晚時分，酒吧內有現場的LIVE樂隊。

在空中喝酒自然還不夠盡興，在柏悦不能錯過的就是在「空中」游泳了。25米長的室內泳池沿窗修建，可以一邊游泳，一邊欣賞窗外搖曳的萬家燈火。

柏悦的餐飲水平始終位列前茅。在酒店裏，從早餐到午餐、晚餐，都不應該錯過。

尤其是68層的悦景軒中餐廳，主廚精選時令新鮮食材，主打廣東菜。同時，能夠觀賞廚藝表演的開放式廚房貫穿了整個餐廳。

頭先說到的Living Room，猶如一座優雅的庭院。柏悦在這裏提供三層架下午茶。

有意思的是，廣州柏悦的公眾號走的也是性冷淡風。第一次讓MISS覺得，關注一個酒店的官方公眾號，並不會被廣告所煩擾，而是可以靜心地欣賞它的美麗。