酒店｜成都富豪月花20萬租5星級的家　獨享私人團隊照顧：超值！

長包酒店套房的人。好利來（Holiland、編按：是內地糕點連鎖店品牌）的二公子羅成在社交平台上發布一則視頻，展示自己的住所。明明在成都有房，他卻長包酒店套房兩年多。每月20多萬的房費，讓彈幕大呼「我一年都賺不到這些」，他卻一本正經給我們安利起了他的泳池、健身房、私人管家，以及酒店的海南雞飯。

其實，近年來長租酒店的生活方式已經被大眾接受，不少打工族也都棄租房而選擇長租酒店。不過相比起大眾的精打細算，常住酒店套房的人最主要的原因竟然是方便。

一覽內地社會上流租住的5星級酒店總統套房。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 每月20多萬，獲得一個私人管家團隊

實際羅成入住的是成都瑞吉酒店的帝國套房，每晚價格約3萬8千元左右。由於他已經在這兒住了兩年多，酒店給了每月20多萬的超級VIP價格。

這間帝國套房位於酒店的28層，有195平。劃分了起居室、餐廳、廚房、卧室、書房、私人泳池等區域，所以並不顯空蕩。起居室設有可開式落地窗，不僅可以觀賞迷人景緻，還能保持房內空氣新鮮。整體設計低調卻處處彰顯精緻之感，既融合四川當地的文化特色，又詮釋着瑞吉式獨有的奢華味道。

選擇酒店，羅成給出的第一個理由是：能養成良好的鍛鍊習慣。畢竟下樓就是24小時健身房和恆温泳池，很難再為自己的偷懶找藉口。其次則是酒店的餐飲可選擇性高。早餐含西餐、日餐、泰餐、中餐等，每天還提供下午茶和歡迎水果。他最推薦的是24小時可以送餐的海南雞飯，大家可以去嚐嚐。

當然，對常住酒店套房的人來說，最重要的還是便捷。每天有人打掃客房、清洗衣物，不用擔心家電故障，也不用處理鄰里關係。更何況，自僱的管家是否令人滿意要看運氣，而瑞吉的管家服務始終是酒店業內的翹楚。

視頻最後，他表示只需要20多萬，就有了管家、保安、洗衣、保潔、維修等一系列服務，實在太划算了。MISS算了算，如果他本來需要請1個管家、2個保安、3個保潔的話，也許真不如直接在豪華酒店享受專業團隊的星級服務，不知道你怎麼看？

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02 動輒10萬+/晚，有錢都住不到

當我們還在糾結要不要咬牙在重要節日訂一晚總套的時候，總套卻說：「別考慮啦，有錢你也不一定住得到。」

北京華爾道夫酒店

無獨有偶，年前MISS去北京華爾道夫時，也得知了一位神秘長租客。當時MISS住在由四間套房組成的四合院東院，而西院則被一名神秘租客以960萬的價格長租了一年。相比東院，1050平米單獨成院的西院更私密，是按整間四合院一起打包售賣的，12萬/晚榮登北京華爾道夫最貴的房間。但不得不說，確實物有所值。

坐擁王府井中心區域的地段，更以舊時王府規格打造。不僅包含145平方米的獨立花園庭院、主次卧兩間卧室、一個露台、一個書房、一個客廳、一個配備半敞開式廚房的12人餐廳，還有室內的私人泳池及桑拿區域。華爾道夫四合院融合了傳統理念和現代藝術，所打造出的居住體驗，簡直壕無人性。

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上海文華東方酒店

前不久，長租了上海文華東方酒店總套一年的客人剛剛退租。這間套房日常售價每晚16萬，預計年租價格也要上千萬，能在上海買套不差的房子了。這個上海最大且最貴的總統套房佔據了25層的大部分空間，面積共達788平方米，層高4.8米。套房裝飾完美地融合了奢華與舒適，刺繡、屏風、鏤空木雕與紅燈籠的元素以現代化的語言表達出來，透過全景落地窗，東方明珠與黃浦江景色撲面而來。

除寬敞的主卧室外，套房還擁有私人健身空間、私密酒窖、設施齊全的廚房、三米寬的酒吧、私人會議室和餐廳。 整個套房最吸引人的地方是它的兩個私人天台花園，在此可以盡賞360°滬上全景。如果說，之前這間套房還處於有錢都住不到的狀態，現在，有錢就行！

對於常年出差的MISS而言，酒店更像是一個避風港灣，是美好和安全感的代名詞。一到酒店，就不用再擔心生活裏的鎖事了。無論出門時多麼一團糟，回到房間都是一切如初，新的開始。