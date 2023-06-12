珠寶｜拍賣史上最貴最重量級紅寶石誕生　2.7億成交刷新世界紀錄

【拍賣】寶石是大地的瑰寶，早在5,000多年前的古文明時代已有發現寶石存在於人類的生活之中。當中尤以紅寶石向來備受重視，顏色熾熱如火，在古代梵文中被稱為「Ratnaraj」或「King of Precious Stones」——意指寶石之王，一直到今天紅寶石依然地位非凡而且價值連城，剛剛就有一顆「Estrela de FURA 福榮之星 55.22」以拍賣史上最珍貴的彩色寶石誕生，以3,480萬美元成交，刷新了世界拍賣紀錄。

「Estrela de FURA 福榮之星 55.22」（圖片來源：蘇富比）

這顆紅寶石出產自非洲莫桑比克，由發展最快的有色寶石礦業公司FURA Gems於去年7月開採出來，當時出土的原石重達101克拉，是為現時最大顆的寶石級紅寶石，以極其鮮豔和淨度而搶盡眼球。公司還特意請來一批頂級顧問、專家和工程師來評估切割方案，及後由曼谷寶石切割大師Chirapat進行切割和拋光，成為了史上最重要的一顆重達55.22克拉的紅寶石之王。拍場上曾經只有兩顆高於1,500萬美元成交的紅寶石，另外一顆是上一個拍賣紀錄：2015年拍賣的「日出紅寶石」（The Sunrise Ruby），成交價為3,030萬美元。

「Estrela de FURA 福榮之星 55.22」（圖片來源：蘇富比）

是次拍賣會「瑰麗珠寶」於蘇富比紐約舉行，原來同場竟然還有另一顆寶石同樣以3,480萬美元之驚人價值成交，艷彩紫粉紅鑽石「紅粉極星」（The Eternal Pink）重10.57克拉，以枕形混合切割並嵌成一枚戒指，GIA（美國寶石學院）的報告指出紅粉極星帶有極強的色彩飽和度，顏色自然，淨度內部無瑕。雖與「Estrela de FURA 福榮之星 55.22」成交價一樣，但紅粉極星的每克拉成交價高達3,292,763美元，僅次於2022年10月以5,770萬美元拍出的「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star），是為史上第二高。

「The Eternal Pink」（圖片來源：蘇富比）

憑著這兩顆美麗動人寶石的驚人成交價，是次拍賣會亦因此而創下了蘇富比紐約珠寶拍賣歷來新高，成交額達9,590萬美元，寓意著寶石和彩鑽市場大有潛力。我們最常接觸到的鑽石為白鑽，但其實彩鑽的價格比白鑽驚人地高，因為每出產10萬顆鑽石僅有1顆有足夠的色澤歸類為彩鑽，當中又以粉鑽最具吸引力、價錢升幅最高。現時成交價最高的粉鑽為蘇富比香港於2017年拍賣的「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star），重達59.60克拉，成交價為5.53億港元，第二高則是剛才提及的「威廉姆森粉紅之星」。