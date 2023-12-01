曼徹斯特唯一英國100佳酒店　LEVEN Manchester由紅磚棉花廠翻新

當城市更新成為存量時代的主旋律，改造也已成酒店趨勢。求新求異是改造酒店的通常套路，但真正的高級感，應該是保有建築韻味，並適宜現代居住。

MISS最近發現的這間英國酒店，雖為紅磚，但卻有着英倫時髦範兒！在超越居住功能本身時，傳遞着舒適、輕鬆、chill的生活方式。

開業不久，酒店就成為了曼徹斯特地區唯一一家《倫敦泰晤士報》登上2023年英國100個最佳住宿名單的酒店。

LEVEN Manchester酒店的紅磚已是特色，按圖看看內外富英倫風的設計如何吸引👇👇👇

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LEVEN Manchester——棉花廠新生

LEVEN Manchester酒店地處英國曼徹斯特市中心，毗鄰充滿活力的運河街，步行5分鐘可達皮卡迪利車站（Manchester Piccadilly station）。

該建築建於20世紀初，曾用作棉花倉庫、啤酒廠等用途。經過修繕之後，酒店的紅磚外立面出落得兼具歲月之美與時髦意味。

設計師並沒有一味地修復與更新，而是選擇保留了諸多細節。經過時間淬鍊的磚牆，更多了幾分味道。

步入室內時，時間的厚重感更為強烈。建築的原始結構裸露，拱形天花板和鑄鐵柱有着不加修飾的粗獷美。

酒店開業不過半年，便成為了曼徹斯特地區唯一一家《倫敦泰晤士報》登上2023年英國100個最佳住宿名單的酒店。

紅磚混搭英倫，酷！

翻新老建築並不難，難的是既延續原有建築韻味，又能適宜現代居住需求。

按圖看看客房的佈置和設計👇👇👇

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LEVEN Manchester的24間客房恰到好處地保留了部分紅磚牆，在白灰基調的空間中，成為極具歲月感的點綴。基礎房型26平方米，正如其名字life size一般，它所呈現的是裝進生活的恰當尺度。客房佈局因地制宜，床鋪依然是主角，更有梳化休息區，以及可用於簡單烹飪的廚房的設置，十分貼心。

寬敞的黑框窗户引入大量自然光。通常窗户旁會擺上一對桌椅或是一個大浴缸，你可以在這裏伴着窗景，靜靜享用一杯咖啡或是一場花瓣浴。

所有客房均鋪有橡木拼花地板或木板，以及定製傢俱。屋內裝飾很少，紅磚搭配簡單的家居陳設，就足夠展現混搭英倫風的魅力。

除了基礎房，還有家庭房、Loft等房型可以選擇。

不止是設計，功能與生活方式也在更新

新一代精品酒店應該具備什麼樣的特質？LEVEN Manchester回答，「多樣」是其中之一。多樣意味着多重空間功能、多維度的體驗，以及更多的可能性。

走進酒店時，就能輕易發現這一特徵。與傳統酒店的前台不同，LEVEN Manchester選擇了開放式的大堂設計。

空間中不見多餘隔斷，一張張桌子自然地將空間分隔，你可以隨意地窩在綠色天鵝絨沙發和柔軟的皮革扶手椅長板凳裏，輕鬆地進行辦公與社交。

日與夜在酒店裏的界限並不很分明。翠綠色瓷磚與黃銅頂的酒吧極具復古感，點上一杯經典雞尾酒，就能品味片刻悠閒。

不久之前，酒店還開設了三層之大的Maya餐廳，每一層都有獨特氛圍，供應歐洲風味美食。

正如酒店名字LEVEN，荷蘭語的live，這已經不僅是一間酒店，更是一種生活方式。