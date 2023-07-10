最貴水費國家比香港貴十倍　天價瓶裝水貴在純淨水源還是瓶子？

【天價瓶裝水】炎炎夏日最需要的是不時補充水分，雖然水看似是廉價的東西，但其實在一些國家的家用水費可以高得嚇人。

在另一邊廂，世界上也有一些瓶裝水，憑著純淨的水源和與別不同的水質而非常昂貴，有些更售得天價，今回就來看看世界上最貴的水。

雖然丹麥水費貴，但出口的瓶裝水卻相對親民，於京東網購平台定價約69人民幣（2L X 6瓶）（圖片來源：京東）

不時會聽到移居英國的朋友指當地水費高昂，使得他們不得不慢慢適應用水習慣。但其實英國的水費在整個歐洲僅屬中高水平，挪威、德國、荷蘭等地的水費比英國高出一倍，當中最貴的丹麥，每立方米水費高達8歐元，對比起香港水費即使是用水量最高的第四級也才9.05港元，差不多便宜十倍。丹麥水費如此貴的主要原因，是為了促使市民負責任地使用水資源，原來氣候變化已經深深地影響著世界，很多地方出現乾旱的問題，例如挪威去年因為乾旱而導致水資源短缺，甚至影響了供電，挪威奧斯陸的水費也高達每立方米6歐元。除了物以罕為貴的道理，丹麥徵收的高昂水費其實最後也回饋市民，丹麥打造了最佳的水資源處理系統，水質之佳遠近馳名，甚至出現了水喉水比瓶裝水更好的說法。

索價10萬美元一瓶，貴在瓶子是特別設計的，而且瓶蓋由白金打造，鑲嵌著600顆白鑽和250顆黑鑽（圖片來源：Beverly Hills 9OH2O）

但無論丹麥水費如何高昂，相信即使是一年的水費也未必能比得上以下介紹的這款瓶裝水。來自美國的Beverly Hills 9OH2O獲得了「World’s Best Water Award」，品牌稱之為「終極之水」，水源來自加州山脈的優質泉水，口感如絲般柔滑，清爽怡人，帶有天然鹼性、高電解質及富含健康礦物質的特性。

獲得了「World’s Best Water Award」，品牌稱之為「終極之水」（圖片來源：Beverly Hills 9OH2O）

不過，品牌最貴的並非這些「普飲款」（Lifestyle Collection），而是與珠寶商合作推出的奢華款「Luxury Collection: Diamond Edition」，索價10萬美元一瓶。這瓶水的水質與Lifestyle Collection無異，貴在瓶子是特別設計的，瓶蓋由白金打造，鑲嵌著600顆白鑽和250顆黑鑽，共重14克拉。

除此之外還是限量之作，僅推出9瓶，每入手一瓶將會由「侍水師」親手交付，更會為買家舉行私人品水活動，以及奉送一年份量的Lifestyle Collection。說到這裡，大家會發現貴的根本並非水，反之是奢華的體驗以及營銷策略。

Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani（圖片來源：diverachi.com）

世界上還有很多定價動軋數百元的瓶裝水，它們大多出自世界上最純淨的水源，例如高山山脈的泉水或世界最盡頭的冰川，接下來介紹的這一瓶Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani，則來自斐濟、法國的泉水以及冰島的冰川，瓶內還撒有5毫克23克拉的金粉，拍賣價高達6萬美元，不過最終拍賣收益撥歸於對抗全球變暖的機構，也是別具意義。這瓶水除了水質純淨之外，瓶子是由著名設計師Fernando Altamirano所設計的，設計風格向意大利藝術家和雕塑家Amedeo Modigliani致敬。他所操刀的瓶子都能夠列入世界最貴的行列，例如最貴的干邑Cognac Dudognon Heritage Henri IV，現時還在打造最貴的葡萄酒，瓶子以白金製成價錢高達100萬美元。