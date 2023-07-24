號稱世上最大遊輪即將面世　極致奢華海上體驗精彩超越主題公園

【遊輪/ 主題公園】熱愛去旅行是人類的天性，有人喜歡自由自在地探索世界，有人喜歡無憂無慮地享受悠長假期，如果你是後者，或者會喜歡郵輪這種奢華又精彩的體驗。皇家加勒比國際遊輪是一家自1969年成立的挪威郵輪品牌，現時為世界上最大的郵輪公司，郵輪市場佔有率達到23.2％。

每次推出新船，品牌都會藉此提高奢華旅遊業以及郵輪的標準，現時正在打造一艘名為「Icon of the Seas」的新作，預計會在2024年1月面世，載客量達到5,600人，號稱世界上最大的遊輪。

圖片來源：皇家加勒比國際遊輪

品牌希望客人踏上船的一刻，便能體驗到專門為他們而設的、最好的假期享受，在Icon of the Seas之上，將會提供業界更高級別的配套及服務，讓每位客人可以自己的方式享受船上的每一天。新作邀請到超過2,000名專家參與打造，擁有20個開放式甲板、設有六個打破紀錄的滑水道、七個游泳池、九個浴池，以及多達2,805個客房。客房有著28種不同的類型，可供不同大小的家庭或團隊享用，甚至有三層的連排別墅設計，每間房間都有壯麗海景，有些更特別設計成欣賞日落或全景海景。

圖片來源：皇家加勒比國際遊輪

是次新作設計了嶄新的遊玩區域，精彩如主題公園。「Thrill Island」以「失落的島嶼」為主題，是為海上最大的水上樂園，擁有6條打破紀錄的滑水梯，有著最高的高度及速度，讓玩家可以挑戰自己的極限，當中一條「Pressure Drop」的傾斜度達到66度，是首個開放式自由落體滑水梯設計。船上其中四個游泳池設於「Chill Island」區域，每個泳池都享有絕佳的海景，包括品牌首個海上泳池酒吧、世上最大的海上泳池、品牌首個冰窖Cocktail bar，當然不少得無邊際泳池。另外，品牌將最新的技術應用到頂層的「AquaDome」區域，在白晝是一個寧靜的海上綠洲，客人可以一邊享用精緻的餐飲體驗，一邊欣賞一覽無餘的海景和瀑布，來到晚上則搖身一變成為充滿活力的夜生活地帶，除了大型水上表演之外，透過變形泳池、巨型機械臂和最先進的投影技術提供一系列藝術表演震撼眼球。至於過往品牌的熱門人氣體驗是次亦有包含在內，例如迷你高爾夫球場、攀岩場、溜冰場等等。

圖片來源：皇家加勒比國際遊輪

早前在6月進行了為期四天的航行測試，如無意外會在來年1月推出，將會提供全年航行的七晚旅程，由邁阿密出發開往加勒比海，旅程將會到訪品牌的私人島嶼、墨西哥的科蘇梅爾島、聖馬丁島的菲利普斯堡以及宏都拉斯的羅阿坦島。當中品牌私人島嶼位於巴哈馬群島可可灣，有著北美最高的滑水梯、離地137米的氦氣球遊樂設施、加勒比地區最大的造浪泳池以及最大的淡水泳池綠洲潟湖等，同時亦有純淨的白色沙灘以及清澈的海水讓人可以寧靜地享受度假時光，無論是任何年齡層、任何性格喜好的客人，相信都可以在旅程中留下深刻的回憶。