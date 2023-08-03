安縵走進加勒比海隱世小島　療養身心別墅坐享世界第一海灘美景

【安縵/ Aman/ 酒店/ 旅遊/ 加勒比海】現代人生活在繁忙的都市中，經常面對壓力和焦慮，因此很多人喜歡在旅行中尋找寧靜和放鬆的機會，得到一絲喘息的時光。尤其是四面環海的小島，可以讓人感受到與自然的緊密接觸，繼而放鬆身心，療癒心靈。

安縵（Aman）是一家頂級的著名國際酒店品牌，酒店和度假村遍布全球多達20個國家，藉著奢華、獨特的住宿體驗為住客療癒身心，合乎其名字「Aman」的本意：和平與寧靜。品牌有一家座落於加勒比海普羅維登西亞萊斯島（Providenciales）的安縵涯瀾別墅，在隱世樂園中的私密港灣發掘住宿體驗的新可能。

圖片來源：安縵

當都市人走進隱世小島，首先得到與大自然的接觸，能夠讓人感受到生命的活力，同時在海與天的包圍之下也體會到自己的微不足道，繼而放下自己的包袱和壓力。涯瀾別墅座落於島上一個佔地18,000多英畝的自然保護區內，選址於幽靜的海岸邊，可以俯瞰到島上的國家海洋公園，碧海白沙潔淨我們腦內的繁雜。普羅維登西亞萊斯島擁有世界上最壯觀的白色沙灘以及無與倫比的清澈海水，於去年被著名旅遊平台TriPadvisor評選為世界第一的海灘，絕對是喜歡藍天白雲的海灘愛好者的天堂。

圖片來源：安縵

普羅維登西亞萊斯島是「Turks and Caicos Islands」群島的一個主要島嶼，亦是人口主要聚集地，其他島嶼幾乎人跡罕至。雖然島上僅有5萬多位居民，但由於其著名的海灘以及怡人的景色逐漸為人所認識，現時每年會迎來多達100萬名遊客。下塌涯瀾別墅，可以充分利用其海岸地理優勢，參與浮潛、水肺潛水、帆船、皮划艇等水上活動，適合家庭出行或是與友人或愛侶共度時光，別墅歡迎賓客舉行別具意義的紀念活動如浪漫的婚禮、難忘的生日會等等，並且可以提供個人化服務，這些度身定造的服務正正是品牌致力發展的新體驗。

圖片來源：安縵

除了上述水上活動甚至定製環島遊航程，還有享受周邊熱帶風光的陸上活動可供選擇，包括沙灘騎馬、高爾夫球、參觀當地名勝古跡例如古老的岩畫和神秘的天坑。在這個充滿自然氣息的小島，當然要造訪當地的自然探索中心，在這裡大家可以深入了解海底生態的魅力，海岸附近有著大量生機勃勃的珊瑚礁，大家還可以透過品牌與Sustainable Oceans International合辦的「認養珊瑚計劃」，在酒店珊瑚園認養一株珊瑚，以保護及恢復島上的珊瑚礁生態。在小島上，人們既可以遠離煩囂享受寧靜和自由，又可以藉此重新認識自己與世界，相信能夠找回生活的方向和目標。

圖片來源：安縵

在住宿方面，別墅設有雙臥至六臥等多種房型，每一款皆備有開闊空間，臥室及大廳環繞著黑色無邊泳池和硬木曬台而建，既提供私密的空間又方便舉行聚會慶典。每間客房均有專用的入口直達，私密性極高，有些依傍池塘，有些毗鄰無垠碧海或直達海灘，各有特色。每棟別墅皆配備經驗豐富的管家隨侍，至於大房型的別墅更配有私人廚師，有一所藝術家別墅還設有錄音室和私人健身房。此外，品牌向來聞名於養生之道，別墅的水療中心亦設有瑜伽亭、普拉提室、網球場、綜合運動場和排球場，所有設備皆備有專業導師及訓練計劃可供選擇，可以參與瑜伽、冥想課、療癒音浴，各種體育課程提升運動表現，而且全年都有客座養生專家到訪，滿足每位客人的個人需求及養生體驗。

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