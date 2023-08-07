拍賣｜史上最完整翼龍化石之一　天空之王「荷魯斯」逾3千萬成交

【拍賣】恐龍這種神秘而古老的生物，曾經是地球的霸主，現時我們建立出恐龍的印象，有賴多年來的出土化石。上月底於紐約蘇富比拍賣了一具相當完整的白堊紀晚期翼龍化石，最終落槌價逾3千萬港元（3,932,000美元），今回來看看這具被冠以「天空之王」荷魯斯之名的翼龍化石有何獨特之處。

圖片來源：紐約蘇富比

雖然恐龍作為地球霸主的時期比人類長得多，但大眾對於恐龍的印象是於這數十年才建立起來的。於上世紀恐龍骨架只存在於世界各地的博物館，直到美國荷里活電影的興起，將恐龍由學術層面普及至大眾流行文化，尤其是《侏羅紀公園》系列作品掀起了熱潮，無論成人或小朋友都對恐龍生起熱烈的興趣，於90年代開始引發了全球性的「恐龍熱」。例如今回介紹的無齒翼龍，是眾多恐龍題材電影中的常駐成員，畢竟陸上恐龍有很多，但空中霸主就僅有翼龍，至於無齒翼龍是較為晚期的翼龍，也是出現得最多的一種。但原來最初於1784年發現首具翼龍化石時，專家認為是海生動物，前肢是用來游泳的，要到1801年才提出這是飛行動物，及後命名為翼龍。

圖片來源：紐約蘇富比

在電影中的翼龍是一種兇猛的動物，翼展長度好比一架小型飛機，以高速俯衝下來擒住獵物甚至人類，但專家指出這是不符現實的，因為翼龍能夠飛行的取決條件為自身輕盈的重量，所以並不具備強大的承重力。雖然人們經常將翼龍當成一種飛行的恐龍，但事實上翼龍並不歸類為恐龍，而是翼龍目（Pterosauria），屬於恐龍的近親，大約在2.3億年前從共同的祖先中分離出來，成為有史以來最大的飛行動物。

圖片來源：紐約蘇富比

是次拍賣的「荷魯斯」，以古埃及的天空之神和王權之神命名。因為兩者皆有著鳥的特徵、細長的頭冠，以及天空霸主的性質。無齒翼龍在生存的時代，在領空無出其右，可以被認定為天空之王，持續統治天空領域數百萬年。「荷魯斯」推測為完全成熟的成年個體，翼展約20英尺，擁有107塊骨骼化石，完整度相當高，除了頭部便於展示的性質經過人工修復之外，其他所有位置皆沒有被恢復，這一點對於科研方面尤其重要。原來一具完整的翼龍化石往往得來不易而且非常罕見，剛才提及翼龍的身軀非常輕盈，因為牠們骨骼是中空的，所以被地質埋藏起來時骨頭往往會被壓縮，有些部分甚至壓縮得如紙張般薄，所以很容易破碎，暴露在戶外時也會迅速風化。

「荷魯斯」是一名化石獵人於堪薩斯州發現的，無獨有偶，與首次發現無齒翼龍屬於同一片土地，這位置的地質是海洋沉積物形成的沉積岩，於8,500萬年前白堊紀時期是劃分北美大陸的內海地區，這類沉積層非常適合保存無齒翼龍這般脆弱的化石，所以偶爾可以發現一些孤立或分散的無齒翼龍骨骼殘骸，但如是次般完整的骨骼算得上為至今所發現到最保存完好的一具。