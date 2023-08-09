拍賣行推出革新網購平台　首個合作人氣藝術家專畫極細緻奢侈品

【拍賣】網絡世界變化急速，深深影響著我們的生活習慣，其中一個最大的改變便是傳統的購物或銷售模式紛紛轉化為線上，即使是拍賣，也不再必需親身到場。專注於藝術交易的拍賣行富藝斯最近推出了一個全新電商平台Dropshop，打破拍賣的固有印象，將會與在世藝術家合作、發行限量版藝術品以及促進藏家與藝術愛好者直接於線上互動交流，甚至藏家日後轉售平台購入的作品時，原創者可以獲得成交的版稅佣金，是為業界的革新之舉。平台發布之後，首個合作的單位為炙手可熱的澳洲藝術家CJ Hendry。

CJ Hendry以原創描繪技術而聞名，擅於以超現實手法重現奢侈品、轉化當代物質文化，她出生於1988年，作為新生代的藝術家，瞬間累積人氣有賴於社交媒體。於2014年她將一款RM Williams的靴子重新描繪，於Instagram上售出1萬美元這個可觀的金額，其後她的另一件繪畫Gucci購物袋的作品亦受到藏家青睞售得5萬美元，吸來大量目光。至於令她打響名堂的作品，莫過於一張印有Kanye West頭像的100美元紙幣，後來吸收到Kanye West的注意並以高價購得。後來每一次舉行的展覽，都能夠為觀眾帶來豐富的觀感體驗，引人注目的創作更總是吸引大量網紅到場打卡，據說每次展覽入場需要數小時的排隊等候，足見其熱烈的人氣。

圖片來源：CJ Hendry

+ 5

CJ Hendry本來於澳洲修讀建築及金融，自從於線上平台取得成功之後便退學，專注於藝術事業。雖然她並沒有接受過正規的藝術訓練，最初繪畫也是純屬個人興趣，她的超現實主義大型奢侈品創作往往需要花上200個小時來完成，可見得其用心與努力不懈。最初的創作大多是黑白色的，自從於2017年參與了香港的巴塞爾藝術展，首次使用彩色和蠟筆進行創作，及後再與時裝品牌Christian Louboutin合作後就將黑白擴展到色彩。她的作品以驚人的精緻度令人大開眼界，當中需要極為敏銳的洞察力去拿捏事物的本質，重現細節與光影紋理，藉此模糊現實與超現實的界限。現時她的作品已被眾多名人收藏，而購買作品的Waiting List更長達5年。

圖片來源：cjhendrystudio.com

+ 6

CJ Hendry的作品得到世界各地藝術愛好者的共鳴，作為Dropshop的首個合作對象最好不過。兩者將會合作推出限量100件的古銅皇冠，並為接下來推出的皇冠系列打響頭炮。皇冠乍看之下猶如充氣玩具，實質是堅硬的古銅材質，展現出藝術家擅於模糊觀感的風格，除了實體作品亦有同樣以假亂真的畫作。Dropshop未來將會與更多不同界別的新晉及藍籌藝術家合作，呈現多元化的作品，並以嶄新的模式讓大家欣賞甚至入手。