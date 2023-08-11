烈酒品牌鑽研陳年熟成香水　兩大工藝結合成就最迷人奢華的芳香

品嚐美酒，由觀察、聞香、到味蕾感受，聞香往往是主導味蕾的，美酒的芳香更能體現出美酒的特性，這一點使得美酒與香水的本質不謀而合。最近著名烈酒品牌人頭馬（Rémy Cointreau）就基於佳釀的混調與熟成之專業，將領域擴展到香水系列，而且確實是將香水注入橡木桶陳年熟成，展現嶄新的芳香面貌。

將香水放入橡木桶，可以將芳香變得更飽滿（圖片來源：Rémy Cointreau）

原來將香水放入橡木桶，可以將芳香變得更飽滿，而且在熟成過程也將天然的原料特性一再蛻變。是次人頭馬推出的魅頌詩蝶Maison Psyché香水，是由品牌的酒窖大師的Baptiste Loiseau與Firmenich的首席調香師Sophie Labbé強強聯手打造，前者有著熟成與調配的深厚功力，後者則對風土與天然材質有著深徹的理解。所採用香水界最好的原材料，分別有來自世界香水之都格拉斯的百葉玫瑰、卡拉布里亞的佛手柑、印度茉莉花、馬達加斯加的香草平葉和印尼的廣藿香，每一種都是獨當一面，成就出到五款帶有非凡氣息的香氛，共同建構出第一組Maison Psyché系列。

五款帶有非凡氣息的香氛，共同建構出第一組Maison Psyché系列（圖片來源：Rémy Cointreau）

在製作過程中，這些香水會置於酒窖內，於小型橡木桶中的熟成過程散發潛能，慢慢淬煉出最精緻的香氣和提升質感，所用的人手訂製木桶與品牌陳釀50年干邑屬同一款。五款香水的原材料為香水界最經典的成分，經過木桶熟成之後都額外賦予同樣的迷人特質，散發糖漬李子、杏桃、甘草、乳香和沒葯的氣息。

圖片來源：Rémy Cointreau

至於系列的名字Maison Psyché，則取自羅馬神話中的一段浪漫故事。相傳在一個遙遠的國度有三名公主，當中年紀最小的賽姬公主（Psyché）有著令人驚艷的美貌，甚至有人將之與美神維納斯相比較，引來了維納斯的憤怒和嫉妒，於是要求其兒子丘比特向賽姬公主射上一箭，讓她愛上世界上最卑鄙的人，怎料丘比特也因為賽姬公主的美貌為之傾倒而陷入戀情。後來賽姬公主受到眾神的考驗陷入沉睡，最後由丘比特的箭喚醒，眾神唯有成人之美，讓他們在諸神面前成婚，一方面賜予賽姬公主花蜜和仙饌讓她得到求生，另外亦賦予她一雙精緻的蝴蝶翅膀。後來因為這個故事，蝴蝶成為了靈魂永生的象徵，至於公主的名字在希臘語中有著靈魂與蝴蝶的意思。

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賽姬的故事體現出得到幸福與不朽之前，是需要經歷重重考驗的，正如煉製香水與美酒的過程，除了需要努力不懈亦要經歷時間的淬煉。是次香水系列的五款作品，皆以鱗翅目成員來命名，分別為「ALEXANOR」（卡拉布里亞佛手柑）、「BELLE-DAME」（格拉斯百葉玫瑰）、「ALCYONE」（印度素馨茉莉花）、「NYMPHALIS」（ 印尼廣藿香）以及「HAMADRYAS」（馬達加斯加波旁香草）。另一方面，酒瓶與香水瓶，同樣體現出精緻的水晶工藝，是次系列的香水瓶由著名的水晶製造廠Baccarat的設計師Thomas Bastide操刀，以品牌引以為傲的Baluster Harcourt花瓶為藍本，全程由熟練的水晶切割師以手工吹製，最少需要29位資深工匠來完成，帶有獨特的立體感和透明感，香水瓶本身絕對也是一件藝術品。