東京即將展出國寶「曜變天目茶碗」　燒製全靠運氣？世上僅存三件

世界上有些藝術品屬人生必看之列，例如三大名畫、著名雕塑維納斯女神、大衛像等等。於十月日本東京静嘉堂文庫美術館即將會舉行一場開幕周年紀念特展，以「兩大巔峰——宋瓷及清代官窯」為題，展出中國陶瓷史上登峰造極的作品。同時間還能親眼目睹美術館的鎮館之寶：世界上僅存三件半的宋代建盞、日本國寶級文物「曜變天目茶碗」，屆時身在日本的朋友，務必把握機會，因為曜變天目茶碗是特別展品，只會偶爾被公開展出，可遇不可求。今回我們就來了解為何這件傑作如此稀有，而且僅存三件完整的茶碗都存在於日本而非原產地中國？

静嘉堂文庫美術館展出的曜變天目茶碗（圖片來源：静嘉堂文庫美術館）

宋代崇尚茶藝，民間流傳了一股鬥茶之風，茶之盛器又佔上重要地位，福建出產的茶盞備受推崇，故建窯燒制的茶盞被稱為建盞，當中尤以黑釉茶盞最受歡迎，甚至得到當時皇帝的青睞成為了御用茶碗。曜變天目茶碗是同類型茶碗當中最高級別的巔峰之作，名字中的曜變是為其稀有之處，指的是黑色釉料在燒製過程中呈現出來的迷人變化，帶有不同色澤的斑紋猶如天上繁星，斑紋外圍展開暈狀形態，甚至會在不同角度的光線透射之下產生七色虹光，於日本被譽為「可以見到宇宙的器皿」。

藤田美術館所典藏的曜變天目茶碗（圖片來源：Wiki）

世界上現存僅有三件完整的曜變天目茶碗，其中三件分別被收藏於藤田美術館、龍光院以及静嘉堂文庫美術館，是次展出的茶碗又被俗稱為「稻葉天目」，是三件當中保存最為良好的，其斑耀也最為清晰，這件逸品來源自德川將軍家的藏品，幕府第3代將軍德川家光將之贈予其乳母，輾轉再流傳到其家族稻葉氏手上。據說戰國時代織田信長亦隨身攜帶一件，可惜在本能寺之變被毀。於2009年，中國杭州一個工地發現了曜變天目茶碗的陶片，是為除日本之外現存世上的半件作品。

龍光院所典藏的曜變天目茶碗（圖片來源：龍光院）

為何原產中國但在國境內竟然找不到一件完整的流傳作品？至今專家們也未有定案，不過考慮到建盞在宋代盛極一時，還曾經是宮廷御用之物，會如此消聲匿跡很可能是人為之舉，估計曾經被視為不祥之物，所以才會不只被拋棄，還被毀滅。有幸流傳下來的，大多是於鎌倉時代由日本僧人傳入日本。

如果會去看展覽的朋友，可以入手美術館推出的曜變天目毛絨玩具，每天僅限量發售10個（圖片來源：静嘉堂文庫美術館）

這國寶茶碗之所以稀有，不單只是數量原因，本來要製作出「曜變」的條件就極為苛刻，甚至被視為僥倖得出來的結果。要燒出曜變，首先要掌控好溫度，除了溫度要足夠高，還有當中的升溫和降溫，但生成曜變的核心在於胎釉中含有鐵質，又延伸到另一個技術問題：還原氣氛，指的是有意地降低窯的內部含氧量，此時會形成斑紋，但在還原過程中鐵又會變得相當不穩定，控制不宜容易前功盡棄毀於一旦，而且光靠人手難以操控，被視為至今不能克服的難題，或許所需的最大因素是運氣，所以是獨一無二、不能量產也不能複製的人間逸品。

静嘉堂文庫美術館開幕週年紀念特展：「兩大巔峰——宋瓷及清代官窯」

日期：2023年10月7日 – 12月10日