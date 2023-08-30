東京即將展出國寶「曜變天目茶碗」 燒製全靠運氣？世上僅存三件
/ 2023.08.30
静嘉堂文庫美術館展出的曜變天目茶碗（圖片來源：静嘉堂文庫美術館）
宋代崇尚茶藝，民間流傳了一股鬥茶之風，茶之盛器又佔上重要地位，福建出產的茶盞備受推崇，故建窯燒制的茶盞被稱為建盞，當中尤以黑釉茶盞最受歡迎，甚至得到當時皇帝的青睞成為了御用茶碗。曜變天目茶碗是同類型茶碗當中最高級別的巔峰之作，名字中的曜變是為其稀有之處，指的是黑色釉料在燒製過程中呈現出來的迷人變化，帶有不同色澤的斑紋猶如天上繁星，斑紋外圍展開暈狀形態，甚至會在不同角度的光線透射之下產生七色虹光，於日本被譽為「可以見到宇宙的器皿」。
藤田美術館所典藏的曜變天目茶碗（圖片來源：Wiki）
世界上現存僅有三件完整的曜變天目茶碗，其中三件分別被收藏於藤田美術館、龍光院以及静嘉堂文庫美術館，是次展出的茶碗又被俗稱為「稻葉天目」，是三件當中保存最為良好的，其斑耀也最為清晰，這件逸品來源自德川將軍家的藏品，幕府第3代將軍德川家光將之贈予其乳母，輾轉再流傳到其家族稻葉氏手上。據說戰國時代織田信長亦隨身攜帶一件，可惜在本能寺之變被毀。於2009年，中國杭州一個工地發現了曜變天目茶碗的陶片，是為除日本之外現存世上的半件作品。
龍光院所典藏的曜變天目茶碗（圖片來源：龍光院）
為何原產中國但在國境內竟然找不到一件完整的流傳作品？至今專家們也未有定案，不過考慮到建盞在宋代盛極一時，還曾經是宮廷御用之物，會如此消聲匿跡很可能是人為之舉，估計曾經被視為不祥之物，所以才會不只被拋棄，還被毀滅。有幸流傳下來的，大多是於鎌倉時代由日本僧人傳入日本。
如果會去看展覽的朋友，可以入手美術館推出的曜變天目毛絨玩具，每天僅限量發售10個（圖片來源：静嘉堂文庫美術館）
這國寶茶碗之所以稀有，不單只是數量原因，本來要製作出「曜變」的條件就極為苛刻，甚至被視為僥倖得出來的結果。要燒出曜變，首先要掌控好溫度，除了溫度要足夠高，還有當中的升溫和降溫，但生成曜變的核心在於胎釉中含有鐵質，又延伸到另一個技術問題：還原氣氛，指的是有意地降低窯的內部含氧量，此時會形成斑紋，但在還原過程中鐵又會變得相當不穩定，控制不宜容易前功盡棄毀於一旦，而且光靠人手難以操控，被視為至今不能克服的難題，或許所需的最大因素是運氣，所以是獨一無二、不能量產也不能複製的人間逸品。
静嘉堂文庫美術館開幕週年紀念特展：「兩大巔峰——宋瓷及清代官窯」
日期：2023年10月7日 – 12月10日
地點：静嘉堂文庫美術館