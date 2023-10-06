11月必遊泰國水燈節　怪奇寺廟推介、得獎無邊泳池還有古式大宅

泰國向來是港人最愛的旅遊熱點之一，步入深秋天氣稍涼是遊泰國的好日子，去旅遊如果遇著當地節日便能更進一步感受到風土人情，原來除了著名的潑水節，在11月亦有一個重要的節日「水燈節」，是一個普天同慶、萬人空巷的盛事，屆時全城皆在夜幕低垂的時分到河流投放燈籠、點天燈，形成絕美又獨一無二的夜色美景。今回我們就來了解一下水燈節的由來，以及參與盛事同時周遊曼谷值得一到的地方。

水燈節（圖片來源：Getty Images）

水燈節定於泰曆12月15日的月圓之夜，大多數會在每年11月於泰國各地舉行，特別是大城市曼谷、清邁擁有大量河流水道的地方更是水燈節的熱門地點。水燈節是一個源遠流長的節日，可惜並沒有正式記載確實的起源，據說早於800年前已有相關的慶祝活動。水燈節的泰文為「Loi Krathong」，由飄流與水燈兩字組成，原意是以水燈來感謝河神，同時祈求來年風調雨順，飄流的水燈亦帶有送走不幸的含義，這個傳統來源自印度教，後來傳至東亞各地，所以放水燈這個活動在印度、泰國這些崇尚佛教的國家，乃至台灣、日本等地都能夠見到。由於在夜色之下放水燈的意境非常幽美，往往吸引一對對情侶前來慶祝，同時寄望得到神明的祝福，故現時的水燈節又是一個浪漫的節日，好比帶有傳統色彩的情人節。

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水燈節的活動絕不只放水燈，由於是源自佛教的活動，所以大部分古廟都會有相應的裝飾，還有僧侶布施、祈福等活動。今年的水燈節將於11月27日舉行，但其實早在節日開始前數天已有一系列慶祝活動出現，各式各樣的傳節目、遊行、音樂表演等，甚至會有放天燈和煙火，形成絕美又迷人的城市夜景。

三頭象神博物館（圖片來源：筆者）

適逢其會，參與富有宗教色彩的年度盛事，藉此機會亦可以遊覽當地一些寺廟感受傳統的文化氣氛。於曼谷有不少著名的廟宇，例如三頭象神博物館（The Erawan Museum）氣勢宏偉，從遠處便映入眼球的巨型三頭象氣勢磅礴，而且整家寺廟用上了粉紅色作主色調相當吸睛，向來是打卡必到熱點。原來這家寺廟是由當地富豪所建，旨在保育及傳承當地的宗教和藝術文化，建築內部分為天地人三區，有著極為細緻豐富的內飾，當中隱隱地訴說著不同的故事，值得深思細味。

別以為寺廟總是傳統的，曼谷還有一家別開生面的寺廟絕不尋常，甫步進Wat Pariwat內恍似與一般寺廟無異，但細心一看，竟發現寺廟外部雕刻的除了佛像，還有各種流行文化標誌和卡通人物，是寺廟於2018年改建時加入的，這些雕像包括名人如愛恩斯坦、奧巴馬、碧咸，漫畫人物如海賊王、超人、蝙蝠俠、龍珠，還有不同傳說故事中的角色如孫悟空、關羽和各式神獸等等。除了雕像之外寺廟的風格亦充滿現代感，相信是希望藉此嶄新的手法去吸引遊人接觸寺廟文化，雖然如此大雜燴，在廟內參拜的信眾依然誠心，足證信仰是無分國界文化的。

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於水燈節期間前往曼谷，可以選擇入住當地一家非常著名的酒店137 Pillars Suites & Residences Bangkok，這裡除了設計非凡，裝飾華麗，享有高品質的服務和現代化的設備，焦點之一絕對是天台的無邊際泳池，由於是24小時開放的，可以坐享日夜優越的視野，尤其是燈火通明、醉人又燦爛的夜色，日間亦可以在曼谷四周的城市景觀陪伴之下暢泳，靜下心來在此打坐、品嚐咖啡或雞尾酒亦無不可。由於此泳池僅供套房客人專用，所以帶有一定的私密度，如果其他樓層的住客亦有另一座更大的高層無邊際泳池，池邊還特設酒吧。

位於酒店27樓以亞洲混搭西方菜式的Nimitr餐廳（圖片來源：137 Pillars Suites & Residences Bangkok）

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酒店以34間套房和179間公寓所組成，位於曼谷素坤逸通羅區，匯集了奢華時尚品味的元素亦毗鄰Emquartier商場及Phrom Phong BTS鐵路站，十分方便出行前往各景點。137 Pillars Hotels & Resorts集團曾榮獲東南亞最佳度假酒店及旅館世界最佳獎，成為泰國排名最高的酒店。今年亦在「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023」當中以無邊際泳池奪得了曼谷最佳飯店泳池第六名，獎項是由讀者票選出來的奢華旅遊指標。踏入10月，酒店亦因應時令需求推出新菜單，善用食材和新鮮香草辛香料巧妙搭配出精緻的泰國料理。

如果對時尚或藝術文化感興趣的朋友，則可以考慮到訪Jim Thompson House Museum，或者大家早已聽過Jim Thompson這個泰國的絲綢時尚品牌，Jim Thompson本人亦是將泰國絲綢展現出世界舞台的第一人，他既是退伍的軍人，又是著名藏家甚至建築師，博物館正是他本人設計的，這棟傳統木造建築本來是其住宅，內裡擺放了滿滿的藝術收藏品和古董，到訪的遊客必定要參加導覽團，從中了解Jim Thompson的傳奇人生、當地絲綢業的種種還有建築特色。